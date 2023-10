Da casa a scuola in bici, percorrendo ogni giorno 36 km. Il prof: Ci metto di più? “Avrei passato quel tempo allo smartphone”

Niente auto, niente mezzi, ma solo la compagnia della sua bici che gli fa percorrere 36 chilometri al giorno per recarsi a scuola dai suoi studenti.

Questo è ciò che quotidianamente fa Enrico Pegone, un docente piemontese che ha scelto questa routine, certamente più sana, ad altre abitudini. Il prof (lingua e letteratura italiana) vive a Barge ed insegna al liceo Bodoni di Saluzzo, in provincia di Cuneo. Si tratta di 18 chilometri di distanza, che diventano 36 tra andata e ritorno.

Come spiega a ‘La Stampa’ per il prof è normalità, come lo è ad esempio in Belgio dove tutti vanno a scuola in bicicletta. “Ogni anno pedalo 12mila chilometri, in auto ne faccio 7mila”. E a chi gli chiede se in questo modo impiega più tempo ad arrivare, il prof Pegone risponde deciso: “Probabilmente quel tempo, forse anche io, lo impiegherei a guardare lo smartphone. Quindi va bene così”.