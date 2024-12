Da youtuber a professore di ruolo, lo storia di un giovane docente di 21 anni

In un panorama scolastico spesso caratterizzato da percorsi lunghi e incerti per diventare insegnanti di ruolo, spicca la storia di un giovane di 21 anni che da settembre 2024 insegna Grafica e Comunicazione Multimediale in un istituto secondario del Piemonte.

Il giovane docente è uno youtuber (il suo canale ha ben 290 mila iscritti), è figlio di due insegnanti precari e conosce bene le difficoltà legate al mondo dell’istruzione. Diplomato nella sezione di Grafica e Comunicazione, ha iniziato la sua carriera professionale come tirocinante in un’agenzia di grafica. Contemporaneamente, ha cominciato a informarsi sulle possibilità di insegnamento, un’ambizione che coltivava da tempo.

Nell’estate del 2024, ha partecipato al concorso scuola (Pnrr), grazie al quale è diventato Insegnante Tecnico Pratico (ITP) con contratto a tempo indeterminato. Ora, lavora presso un istituto alle porte di Torino, dove segue studenti delle classi terza, quarta e quinta.

Durante un’intervista a TgCom24, il neo professore ha raccontato che si trova a insegnare a ragazzi poco più giovani di lui, con alcuni dei quali condivide solo due o tre anni di differenza. Questa vicinanza di età, invece di essere un ostacolo, si è rivelata un vantaggio. Gli studenti lo percepiscono come un punto di riferimento, capace di parlare un linguaggio più vicino al loro e di rendere l’ambiente scolastico stimolante.