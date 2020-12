Dati Covid 29 dicembre, 11.212 positivi, ancora elevato il numero dei decessi

Ancora numeri alti quelli dei contagi da Covid-19, nonostante il freno delle vacanze natalizie e il lockdown a giorni alterni.

I dati di oggi, infatti, riportano 11.212 nuovi positivi con un numero di tamponi pari a 128.740. Alto il numero dei decessi, che non si arresta: 659.

V-day: quando entreranno i vaccini nelle scuole?

Il vaccino non verrà somministrato agli studenti sotto i 16 anni, mentre per quanto riguarda gli insegnanti e il personale scolastico, queste categorie potrebbero ricevere le prime dosi tra luglio e settembre, tranne nel caso dei docenti fragili, che già da aprile potrebbero centrare l’obiettivo di vaccinazione.

Vaccino obbligatorio per i docenti: il sondaggio della Tecnica della scuola

Mentre l’indice del contagio da Covid-19 rimane alto, rappresentanti del governo e del Comitato Tecnico Scientifico sostengono che il vaccino dovrebbe essere obbligatorio per i docenti. Una posizione che ha tra i più fervidi sostenitori la sottosegretaria alla Salute Sandra Zampa (del Partito Democratico), come raccontiamo in un precedente articolo.

Il bollettino del 29 dicembre

Nuovi positivi: 11.212

Decessi: 659

Tamponi: 128.740

Terapia intensiva: 2.549

Ingressi del giorno in terapia intensiva: 256

Totale casi: 2.067.487