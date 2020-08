Dal 1° settembre al via i corsi di recupero. Da oggi test (volontari) per il personale della scuola

La ministra ha assicurato che la scuola riaprirà dal primo settembre con i corsi di recupero, mentre dal 14 prenderanno il via le lezioni regolari. Nello stesso tempo è stato confermato che gli Enti locali potranno trovare spazi aggiuntivi nelle scuole paritarie.

Resterebbe in sospeso, in caso di quarantena della classe, la possibilità di effettuare la didattica a distanza, ma sarebbero certi, come ha affermato la ministra per la famiglia Elena Bonetti, congedi retribuiti e diritto allo smart working per i genitori in caso di malattia o della quarantena di un bambino.

« È chiaro che se per malattia o quarantena un bambino deve stare a casa – ha spiegato Bonetti al Sole 24 Ore -, è necessario provvedere alla sua custodia reintroducendo strumenti come congedi straordinari retribuiti e diritto allo smart working».

Da oggi invece, il personale scolastico potrà fare in tutte le regioni i test sierologici.

A disposizione ci dovrebbero essere 2 milioni di test, anche se i prelievi, che restano volontari, dovranno concludersi 7 giorni prima dell’inizio dell’anno. E, dunque, il 7 settembre. In caso di positività, al massimo entro 48 ore andrà effettuato il tampone.