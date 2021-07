Dal 16 luglio inserimento in elenchi aggiuntivi prima fascia GPS per neo abilitati e specializzati

Dal 16 luglio inserimento in elenchi aggiuntivi prima fascia GPS per neo...

Con avviso del MI del giorno 8, è stato reso noto che dal giorno 16 luglio ore 9.00 e a seguire fino alle ore 14.00 del 24 luglio i docenti, che entro il 31 luglio conseguiranno l’abilitazione all’insegnamento e/o la specializzazione per l’insegnamento su posto di sostegno, potranno inserirsi negli elenchi aggiuntivi di prima fascia delle GPS (graduatorie provinciali delle supplenze) compilate lo scorso anno. (art. 1 e 2 DM 51 3.3.2021).

Il termine al 31 luglio è stato infatti prorogato dall’art. 59 comma 4 lettera a) del D.L 73/2019 (Sostegni bis).

Le domande vanno presentate dagli interessati con modalità esclusivamente telematica attraverso l’applicazione ” Istanze on line” Polis previo possesso credenziali SPID o in alternativa di un’utenza valida per l’accesso all’area riservata del MI.

Coloro che conseguiranno il titolo successivamente e cioè dal 24 al 31 luglio si iscriveranno con riserva sempre entro le ore 14 del 24 luglio, riserva che sarà sciolta a seguito di comunicazione da parte degli interessati via PEC entro il primo agosto.

Coloro che chiedono l’inserimento negli elenchi aggiuntivi di prima fascia di GPS , già inseriti in GPS lo faranno per l’ambito territoriale dove lo scorso anno hanno presentato domanda di inserimento in seconda fascia; i docenti non inseriti in alcuna GPS oppure collocati in una diversa GPS rispetto alla quale presentano ora domanda per l’inserimento nelle graduatorie aggiuntive, indicheranno nell’istanza anche le sedi ( scuole) prescelte, 20 in tutto, ai fini dell’inserimento nelle seconde fasce di istituto.