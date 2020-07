Dal concorso straordinario abilitante al concorso per titoli e servizio

Gentile ministro, onorevoli suoi collaboratori e rappresentanti sindacali

Mi rivolgo ancora una volta a Voi per chiederVi di cambiare ROTTA.

La curva epidemiologica non promette bene. Noi insegnanti di ruolo alla primaria da tanti anni, chiediamo che il concorso straordinario abilitante a cui ci siamo iscritti venga convertito in concorso servizio e titoli+corso online specifico su materia da effettuare da ora. Vogliamo essere pronti già a settembre per il tanto atteso passaggio di ruolo alla secondaria.

Abbiamo pluriennale preziosa esperienza relazionale, comunicativa e docimologica maturata sul campo nella scuola primaria, vogliamo corsi online di ripasso disciplinare per essere in cattedra già a settembre alla scuola secondaria. Non si perda altro tempo. Ascoltateci! Non potete dimenticarvi di noi.

Non potete ingessarci e ingabbiarci per sempre alla primaria, abbiamo il diritto a partecipare a corsi online di ripasso e a fare il passaggio di ruolo INTERNO.

Non siamo neolaureati. Abbiamo titoli, certificazioni, prezioso servizio speso per i più piccoli, che sono il nostro futuro, che sono gli attuali studenti della scuola secondaria che abbiamo accompagnato e stimolato giorno dopo giorno per anni con passione. Il nostro prezioso servizio non va nullificato nelle nuove graduatorie ma va riconosciuto!!!!

Si possa alla peggio usufruire dell’art. 36 sapendo che gli anni di servizio prestati alla primaria non siano considerati NULLI.

Non ascoltarci, ancora una volta, sarebbe persino anticostituzionale.

Lettera firmata