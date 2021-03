Dante in treno e al supermercato: dal 25 marzo la Divina Commedia letta da Sermonti

Dal 25 marzo, parte il Dantedì e, in occasione dell’anniversario del Sommo poeta, la casa editrice Emons ha deciso di rendere fruibile al pubblico, che prende i mezzi di trasporto, dall’autobus alla metropolitana al treno, e anche per chi si reca al supermercato o sulle piazzole di attesa, alcuni estratti dell’audiolibro “La Divina Commedia” raccontata e letta da Vittorio Sermonti, il grande scrittore e regista scomparso nel 2016.

Per tutto il 25 marzo, la metropolitana di Roma trasmetterà i versi di Dante, lo stesso farà la metropolitana di Brescia che li ha inoltre resi disponibile sull’applicazione Bresciaapp.

A Padova si potrà ascoltare il Dante di Sermonti al Caffè Pedrocchi, alla Gran Guardia e alla Loggia Amulea, oltre che nei centri commerciali, supermercati e negozi che hanno aderito.

L’Ataf di Firenze ha messo a disposizione gli altoparlanti delle biglietterie aziendali e invierà anche una notifica dedicata tramite app e inserirà la news sul sito, con link alle pillole audio.

E ancora il network Rete delle Reti, 31 sistemi bibliotecari in tutta Italia, dalla Val d’Aosta alla Calabria, e le biblioteche Lombarde e Fondazione per leggere diffonderanno alcuni estratti della Commedia tramite altoparlanti, negli ingressi o in tutte le sale.

Mlol e Mlol Scuola, piattaforma che eroga i servizi di prestito online a utenti di circa 1600 tra biblioteche e scuole renderanno disponibile gratuitamente sulle loro piattaforme per tutti gli abbonati il primo canto della Divina Commedia.

Si tratta quindi, fanno sapere i responsabili di Emons, di portare Dante anche in luoghi inusuali per la letteratura, come centri commerciali e mezzi pubblici, oltre che nelle biblioteche del territorio nazionale, luogo fondamentale per la promozione della lettura e avamposti culturali.

