Dantedì 2023: iniziative ed eventi in Italia e non solo per celebrare il sommo poeta Dante Alighieri

Dantedì 2023: iniziative ed eventi in Italia e non solo per celebrare...

Il 25 marzo del 2020 è stato istituito dal Consiglio dei Ministri il Dantedì, la giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri: una data simbolica, in quanto è quella che secondo gli studiosi è l’inizio del viaggio in cui Dante si perde nella “selva oscura”.

La decisione di celebrare il Dantedì è stata presa nel 2020, in previsione del settecentesimo anniversario della morte. L’idea del Dantedì nasce da un editoriale del Corriere della Sera, del giornalista Paolo di Stefano, il quale proponeva di dedicare una giornata a Dante Alighieri sul modello del Bloomsday, dedicato a James Joyce. Dopo che il giornalista e il linguista Francesco Sabatini, presidente onorario dell’Accademia della Crusca, proposero più volte l’idea, il Consiglio dei Ministri Franceschini, su proposta del ministro dei Beni e Attività Culturali, approvò la direttiva per istituire il Dantedì, il 17 gennaio 2020.

Iniziative

Numerose le iniziative anche per l’edizione 2023 del Dantedì. Impossibile elencarle tutte, senza contare quelle promosse dalle singole scuole dal Nord al Sud d’Italia. Vediamone alcune. Con il supporto della Società Dante Alighieri di Bitonto in Puglia, si è costituito il “Comitato per il Dantedì 2023”, che propone di organizzare la “Settimana dantesca (23 – 30 marzo)” durante la quale si svolgeranno in città varie iniziative culturali.

Il Comitato di Bergamo della Società Dante Alighieri, fondato nel 1821, che si occupa da più di cento anni di divulgare l’opera dantesca, in occasione di “Bergamo Brescia Capitale della Cultura 2023” ha avviato una collaborazione con l’associazione bresciana Siccomedante, per organizzare il “Festival Dantesco”, nell’ambito del progetto “Fronteggiar bresciani e bergamaschi”.

Gli eventi in programma della rassegna, in corso da febbraio, si svolgono in parallelo sia a Bergamo che a Brescia. Da segnalare il 30 marzo l’incontro dal titolo “Processo a Dante” e il 20 aprile lo spettacolo dal titolo “All’Inferno”, racconto della prima cantica con letture attoriali, immagini e musica.

Sempre nelle province lombarde si svolgerà il “Certamen Dantesco”, giunto all’ottava edizione, rivolto agli studenti degli ultimi due anni delle scuole superiori di Bergamo e Brescia. L’edizione 2023 si svolgerà a Bergamo e a Breno (Brescia) il 18 marzo, mentre la premiazione avverrà il 6 maggio a Bergamo. Il tema di quest’anno è l’esilio, inteso come esperienza storica e metafora dell’esistenza umana.

Gli studenti partecipanti dovranno realizzare un’analisi testuale di terzine tratte da alcuni canti dell’Inferno, del Purgatorio e del Paradiso.

A Ravenna “Rinascimento Poetico” e il “Centro Dantesco” hanno indetto il Premio Letterario “L’Alloro di Dante” Edizione 2023, Concorso Nazionale -Internazionale di Poesia, la cui premiazione si svolgerà nella Basilica di San Francesco di Ravenna, dove Dante è sepolto.

Numerose le risorse dedicate al poeta sul sito di RaiCultura, che si può consultare al seguente link https://www.raicultura.it/speciali/dantedi e su quello del Ministero dei Beni culturali https://www.beniculturali.it/evento/dantedi-25-marzo-2023.

Risorse Twinkl per celebrare il Dantedì a scuola

In occasione del Dantedì, la piattaforma Twinkl mette a disposizione numerose risorse didattiche soprattutto rivolte alla scuola primaria: fogli da colorare e schede informative su Dante per far conoscere ai più piccoli lo scrittore e appassionarsi insieme a loro alla sua figura. Ci sarà anche il coding di Dante (https://www.twinkl.it/resource/coding-dantedi-it-n-1645269137).

Dante a Oslo

Segnaliamo l’iniziativa a cura della Società Dante Alighieri-Comitato di Oslo, che ha organizzato una serata celebrativa, ispirata ai Canti V e XXVI dell’Inferno, sul senso dell’Amore e sulla conoscenza filosofica nella narrazione di Ulisse. Saranno affrontate anche alcun analogie tra Dante e il maggiore drammaturgo norvegese, Henrik Ibsen, il cui dramma più emblematico, Spettri, richiama senza dubbio tutti i personaggi e la stessa tematica delle 3 Cantiche dantesche.

La serata è a cura di Franco Ricordi, con introduzione in lingua inglese, mentre la recitazione nella seconda parte sarà in italiano. Al pubblico sarà distribuito il testo in traduzione norvegese dei Canti che saranno recitati.