Dati Covid, 10.386 contagi, preoccupa la variante inglese

I dati Covid del 16 febbraio: 10.386 nuovi contagi, a fronte di 274.019 tamponi, con 336 decessi.

A destare particolare preoccupazione le varianti del virus, la cui circolazione media nel Paese si avvicina al 25%. In altre parole: un caso di Covid su 4 è prodotto da una variante.

La relazione tecnica del Ministero della Salute a questo link.

Una preoccuèazione rispetto alla quale nell’ultima settimana si sono espressi molti esperti, medici, virologi. Segnaliamo infatti, in articoli precedenti, le osservazioni del virologo Andrea Crisanti, del consigliere del Ministro Speranza Walter Ricciardi, dell’immunologa Viola, oltre a quelle dell’Associazione Presidi, che mette in discussione il rientro in presenza al 100% delle scuole superiori.

Il bollettino del 16 febbraio

Nuovi positivi: 10.386

Decessi: 336

Tamponi: 274.019

Terapia intensiva: 2.074 totale ricoverati, con nuovi 154 ingressi del giorno

Ingressi del giorno in terapia intensiva: 10.386

LEGGI ANCHE