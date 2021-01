Dati Covid: 10 mila contagi. Sui vaccini Lopalco: metterli a disposizione dei docenti priorità

I dati Covid del 26 gennaio 2021: 10.593 nuovi contagi. Ancora alto il numero di decessi: 541. I tamponi raggiungono quota 257.034.

Vaccini

Quanto alle vaccinazioni, siamo a 1.490.821 persone vaccinate in Italia (secondo la distribuzione indicata a seguire in foto), un numero importante sebbene da più regioni si lamenti un rallentamento dovuto alle minori dosi distribuite.

In tema di vaccinazioni da più scuole si resta in attesa dei vaccini per il personale scolastico. In particolare di questi giorni il nuovo piano della Regione Puglia per mettere in sicurezza le scuole, progetto che passa proprio attraverso una importante campagna di vaccinazione negli istituti, a guida di un team sanitario definito TOSS (Team di Operatori Sanitari Scolastici) Covid-19.

Sull’argomento l’assessore alla Sanità della Regione Puglia Pier Luigi Lopalco ha dichiarato: “Scuola sicura significa anche personale scolastico che lavori in condizioni di maggiore serenità. Screening e vaccinazione sono gli strumenti più efficaci di prevenzione che abbiamo oggi nel nostro armamentario. Metterli a disposizione del personale scolastico una volta riavviata la didattica in presenza ci sembra una priorità per tutti”.

Il bollettino del 26 gennaio