Dati Covid, 20 mila nuovi positivi. La curva dei contagi si appiattisce

I dati Covid di oggi: altri 20.648 nuovi positivi. Numeri più bassi del solito, segno che la velocità del contagio rallenta, sebbene il dato giornaliero sia da mettere anche in relazione all’usuale minore numero di tamponi della domenica, oggi 176 mila. In lieve calo i decessi: 541.

Parola d’ordine cautela, come espresso ieri in conferenza stampa dal Presidente del consiglio superiore di Sanità Franco Locatelli e da Silvio Brusaferro, Presidente dell’ISS, che hanno confermato l’appiattimento della curva con l’Rt in discesa, ma con un’incidenza dei contagi ancora alta e, in certe regioni, particolarmente preoccupante.

Restiamo in attesa del prossimo DPCM, che entrerà in vigore venerdì 4 dicembre e comprenderà tutte le misure di contenimento della pandemia COVID-19 con riferimento al periodo delle festività natalizie. I dettagli sull’argomento a questo link.

Dati, quelli di oggi, che influenzano anche la questione scolastica. Come abbiamo già raccontato, infatti, le criticità per il rientro in classe degli studenti delle superiori prima di Natale restano elevate, dato il nodo trasporti irrisolto. Dunque a dispetto dell’orientamento della Ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina, secondo le agenzie di stampa di sabato 28 novembre, l’orientamento prevalente nel governo sembrerebbe quello di far tornare gli studenti delle superiori solo dopo la Befana, quindi giovedì 7 gennaio.

Il bollettino del 29 novembre

Nuovi positivi: 20.648

Decessi: 541

In terapia intensiva: 3.753

Tamponi effettuati: 176.934

Totale casi: 1.585.178