Dati Covid 28 dicembre: 8.585 positivi, ma pochi tamponi effettuati

Continuano gli aggiornamenti giornalieri sull’andamento della curva epidemiologica sui contagi da Covid-19. Nonostante un apparente calo dei positivi, 8.585, resta ancora alto il numero dei decessi, 445, e basso il numero dei tamponi effettuati, 81.285.

V-day: quando entreranno i vaccine nelle scuole?

Il vaccino non verrà somministrato agli studenti sotto i 16 anni, mentre per quanto riguarda gli insegnanti e il personale scolastico, queste categorie potrebbero ricevere le prime dosi tra luglio e settembre, tranne nel caso dei docenti fragili, che già da aprile potrebbero centrare l’obiettivo di vaccinazione.

Tutte le risposte sul vaccino: è efficace?

Per essere approvati dalle autorità regolatorie tutti i vaccini devono aver dato prova di efficacia. Nel caso del vaccino prodotto da Pfizer, il primo ad essere approvato, le sperimentazioni hanno mostrato un’efficacia del 94%. Nel mondo sono in corso test sull’uomo di diverse decine di altri candidati, alcuni dei quali in fase avanzata, che verranno approvati se si riveleranno efficaci e sicuri.

A questo link tutte le FAQ sul vaccino.

Il bollettino del 28 dicembre

Nuovi positivi: 8.585

Decessi: 445

Tamponi: 81.285

Terapia intensiva: 2.565

Ingressi del giorno in terapia intensiva: 167

Totale casi: 2.056.277