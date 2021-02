Dati Covid: 7.351 positivi. Crisanti: impennata contagi a fine febbraio

I dati Covid del 15 febbraio: 7.351 nuovi contagi, a fronte di 179.278 tamponi, con 258 decessi.

A destare particolare preoccupazione le varianti del virus, la cui circolazione media nel Paese si avvicina al 25%. In altre parole: un caso di Covid su 4 è prodotto da una variante.

In fatto di vaccini, secondo il portale del Ministero della Salute, siamo a quota 2.989.748 vaccini effettuati (incluso seconde dosi), con un totale di 1.281.999 persone vaccinate.

Le vaccinazioni docenti con AstraZeneca da oggi 15 febbraio e per tutta la settimana prendono il via in molte regioni, tra cui Puglia, Veneto, Campania, Toscana, Marche. L’ultima a comunicarlo, la Sicilia. In Campania la Regione ha aperto la piattaforma su cui i dirigenti scolastici stanno inserendo le adesioni degli insegnanti e a breve si avrà l’elenco completo.

La situazione in Campania

Un comunicato della Regione Campania avverte di mantenere altissima la guardia, per cui si richiede un lavoro ancora più intenso di controllo sui territori e sui contatti diretti dei positivi con variante inglese. È in atto un’azione di monitoraggio costante sulla diffusione di varianti, ed è ancora più urgente che vi siano a disposizione i vaccini necessari per continuare in maniera sempre più massiccia la campagna di vaccinazione in corso.

Il virologo Andrea Crisanti

Sul tema delle varianti è intervenuto oggi il virologo ed ex consigliere della Giunta Zaia in Veneto, Andrea Crisanti, che sostiene: “Va chiuso tutto e va lanciato un programma nazionale di monitoraggio delle varianti. Dove si trovano le varianti brasiliana e sudafricana servono lockdown stile Codogno, non le zone rosse che sono troppo morbide. Gli sviluppi dipenderanno dalla dinamica del contagio, ma se va come all’estero ci sarà un’impennata importante a fine febbraio.”

Il bollettino del 15 febbraio

Nuovi positivi: 7.351

Decessi: 258

Tamponi: 179.278

Terapia intensiva: 2.089 totale ricoverati, con nuovi 122 ingressi del giorno

Ingressi del giorno in terapia intensiva: 2.729.223

LEGGI ANCHE