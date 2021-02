Vaccini insegnanti: in Puglia al via la prenotazione con AstraZeneca

Nella Regione Puglia a partire dal 15 febbraio è possibile, per gli insegnanti, prenotare il vaccino AstraZeneca, mentre, in parallelo, la Regione inizia le vaccinazioni degli ultra ottantenni.

Le procedure, afferma l’Assessore alla Sanità Pier Luigi Lopalco, saranno gestite direttamente dalle rispettive amministrazioni, riferendosi alla scuola, per gli insegnanti, e alla polizia, per le forze dell’ordine. Questo potrebbe significare che le dosi per il personale della scuola potrebbero essere somministrate nelle sedi scolastiche.

Le criticità del vaccino AstraZeneca

Un tema, quello dei vaccini AstraZeneca, sul quale ieri 8 febbraio si è interrogato anche il sindacato Cilsl scuola, che chiede di essere sentito dal CTS, nell’ottica di avere maggiori informazioni sulle scelte della campagna vaccinale.

Non piace, al sindacato di Maddalena Gissi, la scarsa efficacia del vaccino AstraZeneca che esporrebbe comunque al virus 4 docenti vaccinati su 10.

A questo link il comunicato dell’Assessore alla Sanità Pier Luigi Lopalco.

