Dati Covid. 7970 positivi. Vaccini, per i docenti AstraZeneca?

Il bollettino dell’8 febbraio sui dati Covid: 7.970 positivi, a fronte di 144.270 tamponi.

Una problematica, quella dei contagi, che si pone anche in relazione alla ripartenza dei concorsi, come spieghiamo in un altro pezzo, data la movimentazione di aspiranti docenti che raggiungeranno le sedi della prova.

Vaccini

I vaccini somministrati (seconde dosi incluse) sono 2.582.510, per un totale di 1.147.256 vaccinati.

Inoltre, come riferiamo in un altro pezzo, il direttore della prevenzione del Ministero della Salute Gianni Rezza ha assicurato che dopo gli ultra ottantenni sarà la volta dei docenti, insieme alle categorie fragili. Ma a che punto siamo con le vaccinazioni degli ultra ottantenni? Da quanto affermato dal Ministro della Salute Speranza sarebbero oltre 4 milioni gli over 80, a fronte di circa 19 mila già vaccinati, come risulta dal portale del Ministero. Insomma, se le tempistiche mantenessero i ritmi di adesso, dovrebbero trascorrere altri due o tre mesi prima che si finisca con gli over 80 e si inizi con gli insegnanti, come voluto da Rezza.

Per i docenti, AstraZeneca?

Inoltre, pare che ai docenti sia destinato il vaccino AstraZeneca, stando a quanto dichiarato da Cisl scuola. Una scelta che rende perplessi, date le prestazioni decisamente inferiori del vaccino AstraZeneca rispetto ai cugini Pzfizer e Moderna. Su 4 persone ogni 10, infatti, il vaccino è inefficace.

Il bollettino dell’8 febbraio

Nuovi positivi: 7.970

Decessi: 307

Tamponi: 144.270

Terapia intensiva: 2.143

Ingressi del giorno in terapia intensiva: 139

Totale casi: 2.644.707

