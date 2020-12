Dati Covid, altri 12 mila contagi, ma tamponi dimezzati

Dati Covid di oggi: altri 12 mila contagi, ma tamponi dimezzati rispetto ai soliti 200 mila. Decessi a quota 484 nelle ultime 24 ore.

Nel frattempo attendiamo la nuova ordinanza del Ministero della Salute che potrebbe offrirci un’ulteriore stretta in previsione del Natale, all’insegna del tutti rossi o del fermi tutti, a rimediare agli assembramenti del weekend appena trascorso.

In fatto di vaccini, presentato il progetto di comunicazione che il commissario per l’emergenza Covid Domenico Arcuri ha affidato all’architetto Boeri, come abbiamo riferito in un precedente articolo. “Sia l’inizio di una reale primavera,” questo il significato della primula, il simbolo scelto dall’architetto.

Il bollettino del 14 dicembre

Nuovi positivi: 12.030

Decessi: 484

Tamponi: 103.584

Terapia intensiva: 3.095 ; Ingressi del giorno: 138

Totale casi: 1.855.737