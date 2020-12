I dati Covid di oggi: nuovi 20.709 mila contagi, un trend in decrescita.

Ma la lotta al virus prosegue, non si deve abbassare la guardia. E in questo senso vanno lette le limitazioni previste per il periodo natalizio dal Governo. Ne ha riferito questa mattina in aula al Senato il ministro della salute Roberto Speranza.

Il bollettino del 2 dicembre

Nuovi positivi: 20.709

Decessi: 684

In terapia intensiva: 3.616

Tamponi effettuati: 207.143

Totale casi: 1.641.610