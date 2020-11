Dati Covid di oggi, altri 37 mila contagi. Decelerazione in atto

Si è conclusa da qualche ora la conferenza stampa che ha coinvolto il Presidente dell’Istituto Superiore di Sanità Silvio Brusaferro (in collegamento), il Presidente del Consiglio Superiore di Sanità Franco Locatelli e il Direttore Generale della Prevenzione del Ministero della Salute Gianni Rezza e in cui si è parlato di mascherine e in generale dei dati epidemiologici. Oggi il Covid ci porta a 37 mila nuovi contagi. Insomma, sembra vero: il contagio cresce ma non vola. La decelerazione del contagio è in atto, come dicono gli esperti, sebbene i morti facciano paura: oggi altri 544 decessi.

Il bollettino del 14 novembre

Nuovi positivi: 37.255

Decessi: 544

In terapia intensiva: 3.306

Tamponi effettuati: 227.695

Totale casi: 1.144.552

