I dati Covid di oggi ci rivelano la presenza di 40 mila nuovi positivi, mentre siamo in attesa della ridefinizione delle fasce di rischio del Paese che inaspriranno le misure per molte regioni. Come spiegavamo in un altro articolo, infatti, Emilia-Romagna, Friuli Venezia-Giulia, Veneto e Campania sono in odor di provvedimento.

Il bollettino del 13 novembre

Nuovi casi: 40.902

Tamponi: 254.908

Decessi: 550

Ricoverati con sintomi: 30.914

Terapia intensiva: 3230

Casi totali: 1.107.303