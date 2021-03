De Luca: vaccinare i 16enni per riaprire le scuole

Il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, durante una diretta sui social ha dichiarato di considerare la vaccinazione dei sedicenni pur di aprire le scuole in sicurezza:

“Qui in Campania abbiamo preso in considerazione anche la possibilità di vaccinare i ragazzi al di sopra dei 16 anni. L’unico vaccino utile per loro, però, è solo il Pfizer, ma queste dosi sono limitate e quindi le destiniamo ai pazienti fragili e personale sanitario”.

“Se dovesse arrivare un vaccino adatto ai ragazzi, noi in Campania siamo pronti a dare la priorità a tutto il mondo della scuola: dai docenti agli alunni. Siamo consapevoli che le scuole chiuse sono un problema. Ma noi faremo di tutto per riaprirle in piena sicurezza ma deve essere fatto in condizioni di sicurezza”.

“Abbiamo oggi anche in Campania – chiosa De Luca- qualche ragazzo che è in terapia intensiva, 16 o 18 anni, bisogna capire che parliamo di situazioni delicate”.

