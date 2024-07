Decreto 71 del 2024 sarà convertito in legge nella giornata del 16 luglio 2024: le novità previste sulla scuola

Il decreto 71 del maggio 2024 recante disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell’anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca, finito l’esame della VII commissione con l’approvazione di alcuni emendamenti, passa alla camera per la sua definitiva approvazione e conversione in legge.

Percorsi di specializzazione per il sostegno

In via straordinaria fino al 31 dicembre del 2025 è autorizzato L’INDIRE a organizzare dei percorsi per il sostegno didattico agli alunni con disabilità al fine di sopperire all’attuale fabbisogno di docenti di sostegno, i suddetti percorsi prevedono il conseguimento di almeno trenta crediti formativi.

Partecipanti

I suddetti corsi non sono aperti a tutti i docenti, ma a chi ha svolto, nelle scuole statali e paritarie, almeno tre anni di servizio sul sostegno, anche non consecutivi, nei cinque anni precedenti. Inoltre possono iscriversi chi ha conseguito, il titolo di specializzazione sul sostegno all’estero e che hanno in corso un procedimento di riconoscimento del titolo o un contenzioso amministrativo per mancata conclusione del procedimento.

Organizzazione dei percorsi

Saranno definiti con successivi decreti da parte del Ministro dell’Istruzione e del Merito il profilo professionale del docente specializzato, i contenuti dei crediti formativi, le modalità di attivazione e i costi massimi a carico dei partecipanti, oltre al numero del fabbisogno di docenti specializzati per il sostegno didattico degli alunni con disabilità per ciascun grado d’istruzione.

Continuità dei docenti su posto di sostegno

Al fine di garantire i diritti degli studenti con disabilità e favorire la relazione educativa tra studenti e docenti, è prevista la richiesta da parte della famiglia, della conferma del docente di sostegno con contratto a tempo determinato; dopo che sia stato valutato, da parte del dirigente scolastico, l’interesse dell’alunno disabile.

Formazione docenti referenti per il sostegno

In risconto al decreto 62 del 3 maggio 2024 con il quale sono state disposte delle misure volte a garantire i diritti delle persone con disabilità al fine di predisporre, organizzare e attuare dei procedimenti di valutazione di base, di valutazione multidimensionale e di redazione dei progetti di vita delle persone disabili, sono previsti e organizzati dei corsi di formazione per docenti di sostegno.

Integrazione degli alunni stranieri

Con la conversione in legge del decreto 71 del 2024 la scuola italiana fa un passo indietro passando dall’inclusione che prevede la possibilità per tutti gli alunni di far parte a pieno diritto del gruppo classe, all’integrazione che considera l’alunno diverso, un soggetto da porre fisicamente insieme ai coetanei senza alcuna condivisione. Fermo restante che le singole scuole autonomamente a decorrere dall’anno scolastico 2024/2025 possono promuovere delle attività di potenziamento didattico in orario extracurricolare.