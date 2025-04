Voto in condotta, un ds: “Lo abolirei, servono docenti formati. Elaborato alla maturità per chi ha sei? Domanda in più”

Come abbiamo scritto, dopo la firma del ministro Valditara all’Ordinanza ministeriale che definisce le modalità di svolgimento dell’Esame di Stato per l’anno scolastico 2024/2025, gli studenti prossimi alla maturità sono sul piede di guerra soprattutto per la questione del sei in condotta.

Maturità 2025, cosa succede a chi ha sei in condotta

L’ordinanza stabilisce che solo chi ottiene almeno 9 in condotta potrà aspirare al massimo punteggio nei crediti scolastici. Chi scende sotto la sufficienza sarà escluso dall’esame, mentre coloro che ricevono un 6 dovranno presentare un elaborato su cittadinanza attiva e solidale. Le nuove disposizioni non riguardano solo episodi di bullismo o violenza contro docenti e compagni, ma colpiscono anche gli studenti che partecipano a occupazioni scolastiche.

Maturità 2025, l’elaborato per chi ha sei in condotta servirà a qualcosa?

Il dirigente scolastico di un istituto di Firenze ha detto la sua ai microfoni de La Repubblica. Ecco cosa pensa del voto in condotta: “Fosse per me lo abolirei. E non perché non ci sia un problema di comportamento dei ragazzi, ma perché non è il voto che lo risolve. Il lavoro educativo è complesso, il voto in condotta rischia di essere solo una semplificazione”.

Ecco cosa serve secondo lui: “Docenti formati sul lavoro psicologico e sociale, psicologi che supportano la scuola per un ascolto e un dialogo più profondo con i ragazzi. Il voto in condotta non è sufficiente. Anzi, punizioni e sospensioni a volte creano il personaggio, diventano medaglie al petto dei bulli se non si lavora sulle cause della violenza”.

“L’occupazione è illegale e impedisce a chi non è d’accordo di andare a scuola: la scuola deve sanzionare gli studenti e loro se ne devono assumere la responsabilità. Ma fargli perdere l’anno con un 5 in condotta mi pare irragionevole”, ha aggiunto.

E, sull‘elaborato che dovrà produrre chi ha sei in condotta alla maturità: “Sembra un atto simbolico e temo si risolverà con una domanda in più alla maturità, senza che il ragazzo capisca nulla del suo errore e della strada per cambiare”.