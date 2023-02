Decreto legge PNRR in Gazzetta Ufficiale: per la scuola misure su edilizia, alta formazione ed équipe territoriali

Decreto legge PNRR in Gazzetta Ufficiale: per la scuola misure su edilizia,...

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 febbraio il decreto legge sul PNRR: è il numero 13 e dovrà essere convertito in legge dal Parlamento entro il 25 aprile prossimo.

Nel provvedimento ci si aspettava anche una disposizione abrogativa dei vincoli alla mobilità inseriti nella legge 159 del 2019 approvata ai tempi del ministro Fioramonti, ma il mancato via libera della Commissione Europea ha indotto il Governo a soprassedere.

Le norme relative alla scuola contenute nel decreto sono 3.

La prima (articolo 23) riguarda le équipe formative territoriali: si tratti di gruppi di lavoro formati da docenti distaccati presso gli Uffici Scolastici che avranno il compito di facilitare il compito di dare attuazione alle misure previste dal PNRR e alle attività didattiche per digitalizzazione delle scuole.

L’articolo 24 prevede invece la semplificazione delle procedure di spesa per i piani di edilizia scolastica.

L’articolo 25, infine, prevede una modifica alla norma contenuta nel decreto legge 36 dell’aprile 2022 in fatto di Scuola di Alta formazione.