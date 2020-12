Decreto Natale in Gazzetta Ufficiale, cenone anche in comuni diversi ma della stessa regione

Decreto Natale in Gazzetta Ufficiale, cenone anche in comuni diversi ma della...

Uscito in Gazzetta Ufficiale il testo del Decreto Legge Natale che rinvigorisce le misure restrittive nel periodo delle feste, tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021, con una stretta “rossa” nei giorni festivi e prefestivi e una stretta “arancione” negli altri giorni.

In Gazzetta viene chiarito che a partire dal 19 dicembre, pur mantenendosi in vigore l’impianto di base del DPCM del 3 dicembre scorso, vengono aggiunte o precisate alcune ulteriori misure.

La visita di due persone

Un chiarimento importante riguarda la possibilità di effettuare pranzi o cene in famiglia, nel rispetto del rientro a casa al massimo alle ore 22.

In particolare, si legge che durante i giorni compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 è consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata, ubicata nella medesima regione, una sola volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 05,00 e le ore 22,00, e nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.

Dunque, i punti interessanti sono vari:

a) 2 persone possono andare a visita (più eventuali figli minori di 14 anni o persone disabili/non autosufficienti);

b) la visita può avvenire in altro comune, a quanto si capisce, ma non in altra regione, e solo una volta al giorno;

c) l’abitazione che ospiterà l’incontro non potrà contenere più del nucleo che lì risiede e dei due ospiti aggiuntivi (con eventuali figli minori di 14 anni o persone disabili/non autosufficienti, come dicevamo).