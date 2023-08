Decreto PA bis scuola, cosa prevede? Concorsi, graduatorie, Ata: ecco tutti i punti – SCHEDA CISL SCUOLA

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 190 del 16 agosto 2023 la legge 10.8.2023 n. 112, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 22 giugno 2023, n. 75, contenente disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni.

La norma comprende anche diverse disposizioni che riguardano in modo diretto o indiretto la scuola e il suo personale: dalle modalità di svolgimento dei concorsi ordinari per docenti banditi nel periodo di attuazione del PNRR alla gestione delle graduatorie dei concorsi 2020, dai percorsi di formazione iniziale e abilitazione all’insegnamento a misure specifiche per le scuole paritarie, dai compensi per i componenti delle commissioni di concorso alla quantificazione dei posti per le assunzioni dei docenti di religione cattolica.

Altre disposizioni riguardano la formazione inziale dei docenti della provincia autonoma di Bolzano, il concorso del 2017 per Dirigenti Scolastici e relativi esiti di contenzioso, la valutazione del servizio su sostegno ai fini del punteggio nelle GPS, il rafforzamento della capacità amministrativa del MIM, la quota aggiuntiva di personale ATA utilizzabile per il supporto alla realizzazione dei progetti attivati con risorse PNRR, lo sviluppo della piattaforma digitale “Famiglie e studenti”, la costituzione di un Comitato per la promozione e lo sviluppo della previdenza complementare.



Di seguito una scheda di illustrazione dei contenuti della legge predisposta dall’Ufficio sindacale-legale della CISL Scuola.