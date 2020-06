Decreto Scuola, seduta fiume alla Camera per approvazione. L’opposizione: “Calpestate l’onore di quest’aula”

L’Aula della Camera ha deliberato la seduta fiume, cioè senza interruzioni, sul decreto scuola. In favore la maggioranza, e contraria l’opposizione. “Con la seduta fiume voi calpestate l’onore di quest’aula” ha detto Edoardo Ziello, deputato della Lega. Il decreto, infatti, decade domenica e deve dunque essere convertito in legge entro sabato. Altro motivo di contrasto sono stati i tempi di sanificazione dell’Aula, ridotti a 40 minuti rispetto alle tre ore precedentemente adottate, contestati da Simona Bordonali (Lega) e Francesco Lollobrigida (Fdi).

Sul provvedimento, praticamente “blindato” e che arriverà all’approvazione finale nelle prossime ore, sono stati presentati diversi emendamenti, anche dallo stesso M5S che ha voluto il decreto legge: le proposte di modifica, infatti, non hanno alcuna possibilità di essere approvati, per via dei tempi ristrettissimi per il sì finale al decreto legge.