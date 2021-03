Decreto sostegni: una scheda di lettura della Cisl Scuola

Cisl Scuola ha realizzato una scheda di lettura che illustra le misure contenute nel Decreto Sostegni approvato venerdì 19 marzo dal Consiglio dei Ministri.

Cisl Scuola passa in rassegna in particolare l’articolo 15, il cui comma 1

interviene con misure di sostegno ai lavoratori fragili ed estende fino al 30 giugno 2021.

Si passa poi all’articolo 31 (Misure per favorire l’attività didattica e per il recupero delle competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti nell’emergenza COVID-19) per concludere con l’articolo 32 (Completamento del programma di sostegno fruizione delle

attività di didattica digitale per le Regioni del mezzogiorno).



La scheda è disponibile nel sito di Cisl-Scuola