Detrazioni per familiari a carico, cosa deve fare il personale scolastico: avviso NoiPA

Il self-service “Gestione familiari a carico e detrazioni” sul portale NoiPA permette agli amministrati (personale della scuola comprso) di gestire in autonomia l’anagrafica dei familiari a carico. Durante l’aggiornamento, è possibile segnalare i familiari che rientrano nelle categorie per cui la normativa prevede detrazioni IRPEF, conformemente all’articolo 12 del TUIR.

Modifiche normative introdotte dalla Legge di Bilancio 2025

La Legge di Bilancio 2025 (Legge n. 207 del 30 dicembre 2024) ha introdotto variazioni significative all’articolo 12 del dPR 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR). Questa norma stabilisce i criteri per ottenere le detrazioni fiscali per familiari a carico. Le principali modifiche sono:

Detrazioni per figli a carico : Spettano solo per figli di età compresa tra 21 e 29 anni (inclusi figli nati fuori dal matrimonio riconosciuti, adottivi, affiliati, affidati e conviventi del coniuge deceduto). Le detrazioni per figli con disabilità rimangono applicabili per figli con età pari o superiore a 21 anni.

: Detrazioni per altri familiari a carico : Sono riconosciute esclusivamente per ascendenti diretti (genitori, nonni, bisnonni).

: Esclusioni per cittadini extra UE : Gli amministrati o contribuenti con cittadinanza extra UE, esclusi i cittadini di Stati dello Spazio Economico Europeo, non possono beneficiare di detrazioni per familiari residenti all’estero (inclusi coniuge e figli di età tra 21 e 30 anni).

:

Applicazione delle nuove regole dal 1° Gennaio 2025

Dal 1° gennaio 2025, ogni amministrato dovrà adeguarsi alle nuove disposizioni della Legge di Bilancio 2025. Questo comporta:

Nuove richieste o aggiornamenti : è necessario inserire i dati di tutti i familiari a carico, segnalando con precisione le detrazioni spettanti in base ai nuovi criteri.

: è necessario inserire i dati di tutti i familiari a carico, segnalando con precisione le detrazioni spettanti in base ai nuovi criteri. Inclusione completa dei familiari: anche i dati relativi a familiari per i quali non sono intervenute modifiche rispetto alle richieste precedenti devono essere reinseriti.

Avvertenza importante

Per aggiornare correttamente i dati nel sistema, è obbligatorio includere tutti i familiari, anche quelli per cui non sono cambiate le condizioni per l’applicazione delle detrazioni IRPEF previste dall’articolo 12 del TUIR.

