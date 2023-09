Dibattito su Manzoni, perché sono d’accordo ad abolirlo

Mi inserisco anch’io nel dibattito “Manzoni sì/Manzoni no”.

E cito – ovviamente – la sua opera principale: quei benedetti/maledetti “Promessi Sposi” che già mio nonno studiava a scuola.

Onestamente li manderei in pensione. I motivi? Eccoli

1) lo stile. E’ scritto con un periodare pesante e difficile da sostenere, tipicamente “manzoniano”: frasi lunghe e spesso contorte, tanto che quando finalmente si arriva al punto fermo si è già dimenticato buona parte di quello che lo precede. Un modo di comunicare che al giorno d’oggi non esiste più!

2) I contenuti. Dove me li trovate oggigiorno un Renzo e una Lucia che per coronare davanti a Dio il loro sogno d’amore si sottopongono a tali e tante peripezie? In particolare, quante ragazze dei nostri tempi si identificano in una Lucia che arriva addirittura a fare voto di verginità??

Di questi tempi matrimonio e verginità vengono ormai snobbati da molti e hanno comunque un significato molto più vago che ai tempi dell’Alessandro nazionale. E poi… alzi la mano chi a scuola è riuscito a leggere il romanzo sino alla fine!

E se in sostituzione proponessimo “Il Mulino del Po” di Bacchelli? Se non altro ha qualche anno in meno…

Daniele Orla