Didacta Bari 2024, ci siamo quasi: ecco le novità dell’edizione pugliese

Tutto pronto per Didacta Italia – Edizione Puglia, che si terrà dal 16 al 18 ottobre presso la Nuova Fiera del Levante di Bari. L’evento, presentato oggi in conferenza stampa, offrirà tre giorni di formazione e aggiornamento per docenti e professionisti del mondo scolastico, con oltre 170 eventi scientifici e la partecipazione di 150 aziende.

Le novità dell’edizione pugliese

L’assessore regionale Sebastiano Leo ha sottolineato il protagonismo della Puglia, con particolare enfasi sulla novità di Before, un’area di benvenuto gratuita, pensata per attrarre un pubblico più ampio. “Before” sarà anche il punto finale del tour in barca a vela sull’orientamento universitario, che sta circumnavigando la regione.

Un’altra novità sarà il percorso formativo sviluppato insieme a 18 ordini professionali di architetti e ingegneri, incentrato sull’architettura scolastica e sulla qualità degli spazi educativi. Si tratterà di una riflessione innovativa che collegherà scuola, città e territorio.

Partecipazione e programma scientifico

Paola Concia, coordinatrice del comitato organizzatore, ha evidenziato l’alta adesione di docenti e dirigenti scolastici. La Carta del Docente, riattivata dal Ministero, infatti, permetterà agli insegnanti di acquistare i biglietti.

Didacta Italia, promossa dalla Regione Puglia, si svolgerà su una superficie di 12.000 metri quadrati, toccando temi come l’edilizia scolastica, l’innovazione tecnologica e la formazione musicale. Spiccano eventi come il convegno del 16 ottobre sull’avvio della sperimentazione della filiera tecnologico-professionale e il panel sugli spazi educativi del 17 ottobre, con la partecipazione di architetti di fama internazionale.

L’assessore all’Istruzione del Comune di Bari, Vito Lacoppola, ha espresso l’orgoglio della città nell’ospitare un evento così importante, sottolineando l’importanza di una scuola moderna e inclusiva. Didacta Puglia offrirà l’opportunità di esplorare esperienze innovative per una scuola che valorizza le diversità e offre percorsi formativi aggiornati.

A chiudere il programma, il talk show finale del 18 ottobre, intitolato “La Didacta che ti Puglia”, che esplorerà il ruolo della scuola come luogo di crescita culturale ed emotiva. Inoltre, il concerto dell’Orchestra Erasmus al Teatro Petruzzelli, previsto per il 17 ottobre, offrirà un momento culturale significativo, coinvolgendo giovani musicisti da tutta Europa.

La Tecnica della Scuola presente a Didacta

La Tecnica della Scuola, attiva nel campo dell’informazione scolastica da oltre 75 anni, dopo il successo di Fiera Didacta Italia, sarà presente alla Fiera Didacta Italia – Edizione Puglia.

Dove siamo?

La Tecnica della Scuola sarà presente al Corner 14 del Centro Congressi della Nuova Fiera del Levante.

Perché venire a trovarci?

Per chi verrà a trovarci presso il nostro Corner, saranno subito disponibili due omaggi:

La nostra pratica penna brandizzata dalla duplice funzione, che scrive sul cartaceo ma che funge anche da penna Touch per tablet e dispositivi digitali nell’ottica del connubio tra tradizione e innovazione ;

; Un codice sconto del 30% sui nostri corsi.

Non perdete nessuno dei nostri eventi sul nostro sito e sui nostri canali Facebook e Instagram per qualunque aggiornamento.