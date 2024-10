Didacta Bari 2024: Its, edilizia scolastica e pedagogia, online il programma degli eventi di Regione Puglia

Didacta Bari 2024: Its, edilizia scolastica e pedagogia, online il programma degli...

Didacta Bari, ci siamo: dal 16 al 18 ottobre, tra pochi giorni, si terrà la prima edizione di Didacta Italia – Edizione Puglia. Da oggi è ufficialmente online il programma degli eventi, a cura della Regione Puglia, che offrirà per tre giorni un ventaglio di temi e appuntamenti da non perdere.

️Il programma affronterà temi relativi alla filiera formativa tecnico-professionale con l’avvio dei percorsi 4+2 dei Campus ITS Academy, del sistema integrato zero-sei anni e coordinamenti pedagogici, di finanziamenti per l’edilizia scolastica, fino ad arrivare ai Patti territoriali per ridurre il mismatch tra formazione e lavoro o alla scuola di OpenCoesione.

In programma anche l’evento con gli architetti di fama internazionale, Cino Zucchi e Alberto Ferlenga, sulla progettazione degli spazi dell’istruzione e il talk show finale “La Didacta che ti Puglia” in cui l’assessore regionale Sebastiano Leo dialogherà con importanti ospiti nazionali sullo stato dell’arte della scuola di oggi.

Con l’acquisto del biglietto di Didacta Puglia 2024, si potrà accedere liberamente a una vasta gamma di eventi organizzati da enti e aziende espositrici. Tra le tematiche di quest’anno spiccano l’intelligenza artificiale, la robotica educativa, le STEAM, l’educazione ambientale e l’inclusione in classe. La fiera rappresenta un’occasione unica per aggiornarsi sulle ultime innovazioni e metodi didattici direttamente dalle migliori realtà del settore.

Didacta Puglia è l’occasione perfetta per aggiornarsi sulle ultime tendenze educative, scoprire nuove tecnologie per la didattica e partecipare a workshop formativi tenuti dai maggiori esperti del settore. Insegnanti, educatori e professionisti del mondo della scuola troveranno un ambiente stimolante e ricco di spunti per migliorare le loro competenze e portare l’innovazione nelle loro classi.

La Tecnica della Scuola sarà ovviamente presente alla fiera in qualità di ente di formazione e testata giornalistica, con una copertura dei principali eventi previsti.

