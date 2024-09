Didacta Bari, tutto pronto per la prima edizione in Puglia. Grieco (Indire): “trovare equilibrio tra tecnologie e tradizione”

Didacta Bari, tutto pronto per la prima edizione in Puglia. Grieco (Indire):...

Oggi, mercoledì 25 settembre alle ore 10.30 nella sala di Jeso del Palazzo della Presidenza della Regione Puglia (Lungomare Nazario Sauro, 33 – Bari) si è tenuta la conferenza stampa di lancio di Didacta Italia – Edizione Puglia che si terrà dal 16 al 18 ottobre 2024.

Si tratta dello spin-off dell’edizione nazionale della rinomata fiera sulla formazione e l’innovazione didattica.

Alla conferenza stampa sono intervenuti Sebastiano Leo, Assessore della Regione Puglia; Lorenzo Becattini, Presidente Firenze Fiera – in collegamento; INDIRE – in collegamento; Anna Paola Concia, Didacta Italia; Giuseppe Silipo, Direttore Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia; Silvia Pellegrini, Direttore Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione della Regione Puglia.

Ecco le parole della presidente uscente di INDIRE Grieco: “Ad Indire è in corso una transizione di governance, per me sono gli ultimi giorni. Tutti abbiamo sempre lavorato per Didacta come un sistema, un ingranaggio che funziona. Si tratta di una cosa bella per la scuola, per i docenti, per gli educatori. C’è bisogno di trovare un equilibrio tra tecnologie e tradizione”.

Ecco le parole di Anna Paola Concia: “Didacta è complessa: questa è la decima edizione, tra nazionali e regionali. La Puglia è frizzante e molto innovativa. La mission di Didacta è l’innovazione della didattica, quindi qui troviamo terreno fertile”.

Oltre 160 eventi formativi per i docenti

L’edizione pugliese sarà dedicata alla figura storica di Gaetano Salvemini, celebre per i suoi contributi nel settore educativo con i “Scritti sulla scuola”. Sarà l’occasione per approfondire il suo pensiero e riflettere sull’evoluzione della scuola libera e pensante di oggi.

Il programma formativo di Didacta Italia Puglia è ricco e articolato, con oltre 162 eventi, tra cui 122 workshop e 40 seminari. Le attività sono rivolte ai docenti di tutte le discipline e gradi di istruzione. Oltre ai workshop, la Main Hall ospiterà numerosi approfondimenti tematici curati dalla Regione Puglia, che metterà in luce le opportunità offerte dal PR Puglia FESR – FSE+ 2021-2027.

Come iscriversi agli eventi formativi

La partecipazione agli eventi è aperta a tutti i docenti interessati. Per iscriversi è necessario consultare il programma scientifico disponibile sul sito ufficiale di Didacta Italia, selezionare le attività di interesse e completare la procedura di registrazione acquistando il biglietto direttamente sul portale. I partecipanti potranno anche utilizzare la Carta del Docente per l’iscrizione.

La Tecnica della Scuola a Didacta Italia 2024

La Tecnica della Scuola sarà ovviamente presente alla fiera in qualità di ente di formazione e testata giornalistica, con una copertura dei principali eventi previsti.

