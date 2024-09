Didacta Bari al via tra pochi giorni: gli eventi formativi per docenti con l’innovazione digitale al centro

Didacta Bari al via tra pochi giorni: gli eventi formativi per docenti...

Dal 16 al 18 ottobre 2024, la Nuova Fiera del Levante di Bari ospiterà Didacta Italia – Edizione Puglia, lo spin-off dell’edizione nazionale della rinomata fiera sulla formazione e l’innovazione didattica. Un appuntamento imperdibile per docenti di ogni ordine e grado, dirigenti scolastici e professionisti del mondo dell’educazione, con l’obiettivo di promuovere un’istruzione all’avanguardia e al passo con le sfide del mondo moderno.

Oltre 160 eventi formativi per i docenti

L’edizione pugliese sarà dedicata alla figura storica di Gaetano Salvemini, celebre per i suoi contributi nel settore educativo con i “Scritti sulla scuola”. Sarà l’occasione per approfondire il suo pensiero e riflettere sull’evoluzione della scuola libera e pensante di oggi.

Il programma formativo di Didacta Italia Puglia è ricco e articolato, con oltre 162 eventi, tra cui 122 workshop e 40 seminari. Le attività sono rivolte ai docenti di tutte le discipline e gradi di istruzione. Oltre ai workshop, la Main Hall ospiterà numerosi approfondimenti tematici curati dalla Regione Puglia, che metterà in luce le opportunità offerte dal PR Puglia FESR – FSE+ 2021-2027.

Come iscriversi agli eventi formativi

La partecipazione agli eventi è aperta a tutti i docenti interessati. Per iscriversi è necessario consultare il programma scientifico disponibile sul sito ufficiale di Didacta Italia, selezionare le attività di interesse e completare la procedura di registrazione acquistando il biglietto direttamente sul portale. I partecipanti potranno anche utilizzare la Carta del Docente per l’iscrizione.

Innovazione e tecnologia a Didacta Italia: gli espositori

Tra i principali sponsor di Didacta Italia – Edizione Puglia 2024 troviamo aziende leader nel settore della tecnologia educativa come MR Digital e Grafox School, che presenteranno soluzioni all’avanguardia per la didattica e l’innovazione scolastica.

MR Digital proporrà percorsi formativi in linea con i decreti ministeriali 65 e 66, con focus su laboratori per le scuole dell’infanzia e attrezzature didattiche avanzate. L’azienda offrirà anche workshop gratuiti su temi attuali come le STEM, l’intelligenza artificiale e le metodologie didattiche innovative, per migliorare le competenze degli insegnanti.

Grafox School, invece, presenterà la sua visione di scuola con soluzioni innovative per la personalizzazione degli ambienti scolastici. Al centro dell’attenzione ci saranno i 100 allestimenti realizzati in tutta Italia e il sistema HyperWall, che trasforma le pareti delle aule in un ponte digitale interattivo tra docenti e studenti. Inoltre, Grafox School lancerà HYPE, uno strumento di intelligenza artificiale pensato per semplificare il caricamento e la gestione dei contenuti didattici.

CISL Scuola Puglia: intelligenza artificiale e nuovo umanesimo

Tra i protagonisti della fiera ci sarà anche la CISL Scuola Puglia, che porterà al centro del dibattito un tema di grande attualità: l’integrazione dell’Intelligenza Artificiale nelle Scienze Umane. Verranno esplorate le potenzialità dell’IA nell’era digitale e il suo possibile impatto sulla creatività e l’innovazione didattica, con un focus sull’umanesimo digitale e le nuove metodologie educative.

Didacta Italia – Edizione Puglia 2024 si preannuncia come un evento formativo di grande rilievo per il mondo della scuola e dell’istruzione, offrendo una vasta gamma di attività pensate per aggiornare le competenze didattiche e valorizzare le nuove tecnologie educative.

Per maggiori informazioni, visita il sito ufficiale di Didacta Italia e consulta il programma scientifico per iscriverti agli eventi formativi che più ti interessano. Non perdere l’occasione di partecipare a questa edizione dedicata alla didattica innovativa e all’evoluzione della scuola del futuro.