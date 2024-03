Didacta Italia 2024, come può la scuola costruire una cultura della pace positiva? Il convegno

Mancano pochi giorni è avrà inizio l’edizione 2024 di Fiera Didacta Italia. Tra i tantissimi appuntamenti in programma, uno in particolare avrà come tema centrale quello della pace, declinato però nelle scuole. Ecco di cosa si tratta.

Il convegno

Giovedì 21 marzo alle ore 15.00 nel teatro Lorenese, INDIRE con Fondazione PerugiAssisi per la Cultura della Pace e Rete Nazionale delle Scuole di Pace organizzeranno il convegno Educazione e Pace. Il contributo della scuola alla costruzione della cultura della pace positiva. L’incontro ben si inserisce in questo momento storico, in cui si è riaffacciato fortemente all’orizzonte anche dei confini europei, il riemergere di guerre e violazioni dei diritti umani, che impongono una riflessione profonda sul ruolo della scuola nel fornire momenti educativi efficaci sull’educazione alla convivenza, alla cittadinanza e ai diritti.

A prendere parte all’evento saranno Cristina Grieco, Presidente INDIRE, Fabiana Cruciani e Aluisi Tosolini, Coordinatori della Rete Nazionale delle Scuole di Pace; p. Enzo Fortunato, Direttore della Comunicazione della Basilica di San Pietro. Il convegno verrà moderato dalla dirigente di ricerca INDIRE Elisabetta Mughini. Seguiranno gli interventi di Flavio Lotti, Presidente della Fondazione PerugiAssisi per la Cultura della Pace, Marco Mascia, Coordinatore della Rete delle Università Italiane per la Pace, Presidente del centro di Ateneo per i Diritti Umani “Antonio Papisca”, Università di Padova, Marco Tarquinio, Giornalista, già direttore di Avvenire Italo Fiorin, Prorettore dell’Università del Senso istituita da Papa Francesco. Prevista la partecipazione della cantautrice Erica Boschiero.

Per partecipare al convegno basta iscriversi al seguente link: exhibitor.fieradidacta.it/eventi/3609-null

I workshop formativi sul tema

Alle ore 11,30 i docenti si potranno formare e preparare attraverso un workshop dedicato appunto a come educare alla pace a scuola. “Impariamo a fare la pace con il Quaderno degli Esercizi di Pace per la Scuola Secondaria di I Grado. Relatori Flavio Lotti, Direttore della Rete Nazionale delle Scuole di Pace; Jose Carrasso, Docente dell’Istituto Comprensivo 10 Modena.

Iscriviti al link: https://fieradidacta.indire.it/eventi_2024/impariamo-a-fare-la-pace-con-il-quaderno-degli-esercizi-di-pace-per-la-scuola-secondaria-di-i-grado/

Alle ore 13,30 workshop Impariamo a fare la pace con il Quaderno degli Esercizi di Pace per la Scuola Secondaria di II Grado. Relatori Aluisi Tosolini, Coordinatore della Rete Nazionale delle Scuole di Pace; Mara Fornari, Docente del Liceo SSM “Attilio Bertolucci” di Parma.

Per iscriversi link https://fieradidacta.indire.it/eventi_2024/impariamo-a-fare-la-pace-con-il-quaderno-degli-esercizi-di-pace-per-la-scuola-secondaria-di-ii-grado/

Entrambi i workshop sono validi per il rilascio di attestato di frequenza per attività formativa.

