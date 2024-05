Spray al peperoncino in una scuola media, otto studenti intossicati: uno finisce in ospedale

Ancora spray al peperoncino spruzzato a scuola. Stavolta è accaduto oggi, 13 maggio, in una scuola di Milano, in una scuola secondaria di primo grado. Lo riportano i principali media come MilanoToday e Ansa.

I ragazzi hanno presentato sintomi da intossicazione

Sul posto sono subito intervenuti cinque equipaggi dell’Agenzia regionale emergenza urgenza con ambulanze e automedica, i carabinieri e i vigili del fuoco.

Stando alla centrale operativa del 118, almeno otto ragazzi tra i 12 e 13 anni, sono stati assistiti sul posto. Questi hanno presentato i classici sintomi da intossicazione per aver respirato lo spray urticante. Uno di loro è stato portato in ospedale ma non è in gravi condizioni.

Intervenuti anche i pompieri del Nbcr (nucleare biologico chimico radiologico) per cercare di confermare l’ipotesi dello spray al peperoncino spruzzato dentro la scuola, confermata in seguito.

Non si tratta di episodi rari

I casi simili sono frequenti. Lo scorso maggio un insegnante e cinque studenti di Parma sono stati costretti a ricorrere alle cure dei medici, in ospedale, per essere venuti a contatto con il peperoncino emesso attraverso lo spray spruzzato da almeno un allievo dell’istituto superiore dove si trovavano.

Lo scorso gennaio alcuni studenti e una collaboratrice scolastica di una scuola in provincia di Bologna sono stati soccorsi dai sanitari del 118 perché irritati dal contatto e dalla respirazione di una sostanza urticante nell’aria.