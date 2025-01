Didacta Italia 2025: al via le iscrizioni per l’evento dedicato alla scuola del futuro

Didacta Italia 2025: al via le iscrizioni per l’evento dedicato alla scuola...

Sono ufficialmente aperte le iscrizioni agli eventi formativi di Didacta Italia 2025, il più grande appuntamento fieristico dedicato all’innovazione didattica, che si terrà alla Fortezza da Basso di Firenze dal 12 al 14 marzo. L’undicesima edizione celebra un traguardo speciale: i 100 anni di INDIRE, istituto di ricerca del Ministero dell’Istruzione, impegnato nello sviluppo di nuovi modelli didattici e nell’integrazione delle tecnologie nei percorsi educativi.

Il programma scientifico, curato da INDIRE e coordinato dal professor Giovanni Biondi, prevede un’offerta formativa articolata e multidisciplinare: 470 eventi tra workshop e seminari, rivolti a docenti, dirigenti e professionisti del settore. Tra i temi principali figurano le metodologie didattiche innovative, l’intelligenza artificiale, la flipped classroom, la cybersecurity, le competenze trasversali, la sostenibilità e l’internazionalizzazione. Non mancheranno incontri su robotica educativa, STEM e STEAM, transizione digitale e inclusione scolastica.

Per favorire un’esperienza immersiva e strutturata, la fiera metterà a disposizione 18 aule tematiche dedicate a settori specifici, dal debate alle arti performative, passando per la didattica laboratoriale e l’educazione primaria. Come di consueto, sarà presente anche il Ministero dell’Istruzione e del Merito con un’ampia offerta formativa e un’arena per incontri e approfondimenti su progetti e iniziative ministeriali.

Dopo il successo della prima edizione, torna anche Didacta Università e Alta Formazione, un’area interamente dedicata agli atenei italiani, che vedrà la partecipazione del Ministero dell’Università e della Ricerca e della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane. Un’opportunità per docenti e ricercatori di confrontarsi sulle migliori pratiche per l’innovazione nell’istruzione superiore.

Oltre al ricco palinsesto di eventi formativi, i visitatori potranno esplorare un’ampia area espositiva, con le principali aziende del settore scolastico: dall’editoria agli arredi, dalla didattica museale all’educazione ambientale, fino alle più avanzate tecnologie informatiche applicate all’apprendimento.

Per partecipare agli eventi formativi, è necessario consultare il programma online (https://fieradidacta.indire.it/it/programma-didacta-italia-2025/) e acquistare il biglietto direttamente sul portale, utilizzando anche la Carta del Docente. I prezzi variano da 16 a 30 euro in base al numero di giorni scelti.

Ogni partecipante potrà prenotare fino a due eventi formativi al giorno, oltre a quelli organizzati da enti e aziende.