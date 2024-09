Didacta Italia approda a Bari C&C main sponsor dell’edizione pugliese

Didacta Italia approda in Puglia con lo spin off dell’edizione nazionale e, dal 16 al 18 ottobre, animerà gli spazi della Nuova Fiera del Levante di Bari.

Per l’occasione, C&C Apple Premium Partner – azienda leader in Europa nella fornitura di dispositivi e servizi a supporto della didattica per scuole di ogni ordine e grado – è main sponsor della manifestazione e, nello stand M24 del Padiglione Mediterraneo, porterà il suo ricco programma di eventi formativi insieme ai suoi oltre 20 partner internazionali.

File rouge della fiera sarà ancora una volta l’innovazione tecnologica veicolata da C&C coi i suoi oltre 90 workshop distribuiti nelle altrettante sale presenti nello stand, che per questa edizione supera i 300 mq.

A questo link l’iscrizione per il workshop in programma in fiera: https://bit.ly/cec-didacta-puglia-24.

Tante le soluzioni che il team Edu di C&C porterà in fiera: dalle proposte per l’allestimento dei laboratori professionalizzanti agli arredi e tecnologie per le scuole dell’infanzia. Non di minore importanza i progetti educativi interdisciplinari innovativi che i C&C Teacher mostreranno a quanti parteciperanno ai workshop dedicati a docenti e dirigenti delle scuole di ogni ordine e grado su coding, ecosostenibilità, creatività, realtà virtuale e robotica.

Tanto spazio anche all’attualissimo tema dell’Intelligenza Artificiale e alle modalità attraverso cui le nuove tecnologie possono coadiuvare il percorso per il raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda 2030.

Nello stand di C&C non mancheranno anche i workshop dedicati alla robotica educativa, le STEAM, la transizione tecnologia e l’inclusione. Così come i momenti di approfondimento sul PNRR, volti a chiarire norme, approfondire regolamenti e promuovere lo scambio di buone pratiche.

“Consideriamo la partecipazione a Didacta un appuntamento ormai irrinunciabile e siamo orgogliosi, in questa occasione, di essere il main sponsor dell’edizione pugliese – dichiara Joshua Miolli, Education Business Manager di C&C – Oggi, più che mai, ci sentiamo a casa e siamo felici di poter portare opportunità e stimolare scambi reciproci nel mondo dell’istruzione nella terra natìa di C&C, la Puglia. Con ogni nuova edizione di Didacta, il nostro obiettivo è affinare continuamente l’offerta formativa, contribuendo a migliorare il sistema educativo italiano. Ci impegniamo a fornire a insegnanti e studenti le risorse necessarie per rendere la scuola un luogo sempre migliore rispetto a ieri”.

