Didacta Italia Puglia: innovazione e formazione al centro della scuola italiana

Si è aperta oggi a Bari, negli spazi della Nuova Fiera del Levante, Didacta Italia – Edizione Puglia, il più grande evento in Italia dedicato all’innovazione scolastica. La cerimonia inaugurale, tenutasi nella Main Hall Gaetano Salvemini, ha visto la partecipazione del ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, del presidente della Regione Puglia Michele Emiliano e di altre autorità locali e regionali. La fiera accoglie oltre 150 aziende espositrici, una vasta rappresentanza di dirigenti scolastici, docenti del Sud Italia e numerosi giornalisti.

Il ministro Valditara ha sottolineato l’importanza della manifestazione per promuovere la centralità del docente nel sistema scolastico italiano. Ha inoltre evidenziato gli sforzi del ministero nell’ambito della formazione continua dei docenti, dall’orientamento al ruolo del tutor scolastico, con un’attenzione particolare all’inclusione degli studenti con disabilità. Secondo il ministro, una scuola centrata sui docenti è la chiave per valorizzare i talenti di ogni studente.

Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia, ha espresso soddisfazione per aver portato Didacta in Puglia, evidenziando l’importanza della manifestazione per il sistema scolastico regionale. Ha dichiarato che la presenza di migliaia di studenti e l’attenzione nazionale rappresentano un grande riconoscimento per il modello educativo pugliese.

L’assessore regionale all’istruzione, Sebastiano Leo, ha descritto l’evento come un traguardo significativo per la Puglia, frutto di anni di lavoro nei settori dell’educazione e della formazione. L’assessore alla Pubblica Istruzione di Bari, Vito Lacoppola, ha invece parlato dell’opportunità offerta da Didacta per confrontarsi sui temi dell’innovazione e delle sfide educative, nonché per promuovere le eccellenze e le buone pratiche realizzate in Puglia.

Il direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale, Giuseppe Silipo, ha ricordato come Didacta Italia – Edizione Puglia sia un’occasione per intercettare i segnali del cambiamento nel mondo dell’istruzione, attraverso incontri, laboratori e seminari che affrontano temi come la digitalizzazione, l’orientamento e la personalizzazione degli apprendimenti.

Il presidente di Firenze Fiera, Lorenzo Becattini, ha posto l’accento sul legame storico tra la Puglia e la Toscana nel campo delle fiere e ha evidenziato come questa edizione sia dedicata a Gaetano Salvemini, una figura chiave nella storiografia su Firenze.

Francesco Verbaro, Commissario Straordinario di INDIRE, ha sottolineato il ruolo di INDIRE come partner scientifico della manifestazione e ha presentato oltre 40 eventi formativi tra workshop e seminari, mirati a fornire strumenti concreti per affrontare le sfide delle transizioni digitali, ambientali e demografiche.

La fiera ospiterà nei prossimi giorni numerosi eventi e workshop, tra cui convegni sull’architettura scolastica, la robotica educativa e la personalizzazione dei percorsi di apprendimento, con il contributo di esperti e ricercatori provenienti da tutta Italia.