Didacta Sicilia, al via oggi la fiera dedicata all’innovazione didattica: gli eventi da non perdere

Da oggi, fino a sabato 22 Ottobre, negli spazi di SICILIA FIERA Exhibition Meeting Hub a Misterbianco, in provincia di Catania, potrai prendere parte all’innovazione della scuola grazie alle 75 aziende presenti leader della filiera della scuola e dell’istruzione e oltre 270 eventi formativi rivolti a dirigenti, insegnanti delle scuole dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e di secondo grado, al mondo della ricerca e a quello universitario.

Tra gli eventi di oggi e domani 21 Ottobre segnaliamo:

20 Ottobre

• Il seminario “Metodologie e strumenti per la presentazione, il monitoraggio e la valutazione di progetti secondo l’approccio comunitario”; workshop “Il Coding nella didattica delle discipline” e “MaSTEAMatica: sperimentazioni binazionali della sezione STEAM del Liceo Scaduto di Bagheria”;

• La presentazione del libro di Vincenzo Schettini “La Fisica che ci piace”, su come trasformare una materia scientifica da pura nozione a vero e proprio intrattenimento ludico;

• “Investire nello sviluppo della scuola delle isole e aree interne. Il valore della rete e del mentoring territoriale”, sul valore della dimensione di rete nei processi di sviluppo e miglioramento delle forme didattiche e organizzative delle realtà educative, anche alla luce delle azioni di riorganizzazione del sistema scolastico delle isole e delle aree interne previste nel PNRR.

• Il seminario “Chi; come; dove; quando; perché: “Investire nell’educazione”.

• Il webinar su Mario Lodi e il gioco nella scuola dell’infanzia dal titolo “Mario Lodi e il gioco nella scuola dell’infanzia”. Maurizia Butturini, esperta per la scuola dell’infanzia, dialogherà con Giancarlo Staccioli, scrittore, formatore, esperto di temi relativi all’educazione, al gioco, alla creatività.

21 Ottobre

• Ore 10,00 da non perdere l’evento del celebre fisico, musicista e professore più amato dal web Vincenzo Schettini – “Didattica & social. Il connubio perfetto!”, un modo alternativo, più smart e accattivante di spiegare la fisica non come semplice lezione ma accompagnando lo studente nella vita di tutti i giorni, “perché la fisica è in tutte le cose semplici”.

• Ore 10.00 “Falcone e Borsellino non sono un aeroporto”. Seminario di educazione alla legalità per il secondo ciclo della scuola primaria e secondaria di primo grado.

Gli eventi di oggi

Si è aperta in grande stile la prima edizione di Fiera Didacta Italia Edizione Siciliana. Nutrita la presenza istituzionale alla cerimonia inaugurale che si è svolta nella Main Hall della fiera alla presenza del Comitato organizzatore, di un’affollata platea di dirigenti scolastici e insegnanti siciliani e del sud Italia, di giornalisti accreditati e dei rappresentanti degli oltre 75 aziende espositrici.

“Didacta raccoglie la sfida dell’innovazione nel mondo dell’istruzione, che parte dalla scuola materna fino alle superiori e all’università, e in quello delle professioni. La specializzazione e la professionalità sono sempre più una meta ambita dai vari competitors, in un nuovo mondo globalizzato didattico, professionale, industriale e telematico. Ecco perché bisogna cogliere questa sfida”, ha dichiarato il Presidente della Regione Siciliana Renato Schifani intervenendo questa mattina in videocollegamento.

“Siamo orgogliosi di inaugurare oggi la prima edizione di Didacta a Sicilia Fiera, ha dichiarato Davide Leonarduzzi, Direttore Generale di Sicilia Fiera – l’evento più importante a livello europeo per quello che concerne gli strumenti, i servizi e le soluzioni per chi opera nel mondo della formazione a 360 gradi. Sicilia Fiera con il suo nuovo ente fieristico finalmente è capace di dare una risposta a una richiesta che da anni era pressante: di avere un luogo di incontro e confronto innovativo dove i mercati possano darsi appuntamento”.

“E’ per noi un grande piacere ed emozione trovarsi qua a Misterbianco in questa regione straordinaria per Fiera Didacta Italia Edizione Siciliana – ha affermato Lorenzo Becattini, presidente di Firenze Fiera – che rappresenta la prima mostra che organizziamo fuori della Toscana, un evento nato da un accordo tra Firenze Fiera e la Regione Siciliana e frutto di un lavoro di squadra vincente di tutto il Comitato organizzatore e delle aziende che ci hanno seguito fino qui da tutta Italia. L’innovazione della scuola è un tema fondamentale per il futuro del nostro Paese: sono certo che questa fiera rappresenti solo il primo passo di un lungo percorso che ci vedrà, anche nel 2023, tutti insieme a fianco della Regione Siciliana per la seconda edizione di questo importante evento”.

“L’edizione siciliana di Didacta – ha dichiarato Cristina Grieco, Presidente di INDIRE – rappresenta una grande occasione per fare rete e far crescere il sistema educativo e formativo sui territori, coinvolgendo le istituzioni regionali e locali, le scuole e le associazioni. INDIRE partecipa alla Fiera proponendo attività formative che partono da una ricerca consolidata negli anni e dalla condivisione di buone pratiche a livello nazionale e internazionale. Siamo consapevoli che alcune azioni specifiche, come il supporto alla formazione nell’ambito dei divari territoriali e la gestione delle piccole scuole, possono supportare gli istituti scolastici nella progettazione e nella realizzazione degli interventi, anche in ambito del PNRR”.

Soddisfazione è stata espressa anche da Giuseppe Pierro, Direttore Generale USR Sicilia: “Ottimo risultato per questa prima edizione in Sicilia come dimostra la risposta eccezionale di tutti i dirigenti scolastici e degli insegnanti che hanno partecipato”.

“Abbiamo bisogno che si innovino le strutture scolastiche nella nostra regione, che si intervenga anche sulle attrezzature in modo che i nostri giovani possano trovarsi al passo con quelli delle altre regioni italiane” ha aggiunto Cinzia Torrisi, Responsabile scientifico delle Linee culturali e scolastiche della Città metropolitana di Catania.

La Tecnica della Scuola a Fiera Didacta Sicilia

La Tecnica della Scuola, nel campo dell’informazione scolastica da oltre 70 anni, è presente alla Fiera Didacta Sicilia, all’interno dello stand 13, per parlare delle novità del mondo della formazione dei docenti e degli studenti.

Le attività della Tecnica della Scuola a Fiera Didacta Sicilia, in duplice qualità di testata giornalistica e di ente di formazione accreditato dal MI, saranno molteplici. Nel nostro stand avranno luogo momenti formativi e d’approfondimento, con incontri e interviste a esperti di didattica e pedagogia e formatori.

In particolare, ogni giornata della fiera sarà dedicata ad un ambito specifico di forte interesse per docenti ed educatori: il 20 ottobre si aprirà con la didattica, il 21 ottobre si proseguirà con la pedagogia e il 22 ottobre si chiuderà con tematiche relative all’inclusione.

Come seguire tutti gli eventi della Tecnica della Scuola a Didacta Sicilia

Per non perdere nessun appuntamento organizzato dalla Tecnica della Scuola a Fiera Didacta Sicilia è stata creata una pagina apposita che contiene tutte le informazioni relative a ciò che avverrà nel nostro stand all’evento nel corso dei tre giorni.