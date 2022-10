Didacta Sicilia, il messaggio del Ministro Bianchi: “Rinnovare la scuola, trasformarla e trasformare il mondo”

Si apre oggi, 20 ottobre, negli spazi di SICILIA FIERA Exhibition Meeting Hub a Misterbianco, in provincia di Catania, la prima edizione di Fiera Didacta Italia Edizione Siciliana, il più importante evento dedicato all’innovazione didattica, organizzata da Fiera Didacta Italia con la collaborazione e il sostegno della Regione Siciliana (orario: dalle 9,30 alle 18,30 – costo del biglietto: € 10,00 al giorno).

A inaugurare i lavori il messaggio, in differita, del Ministro dell’Istruzione uscente Patrizio Bianchi: “Benvenuti ai partecipanti di Didacta Sicilia, un’iniziativa che vuole ripetere e migliorare il successo di Didacta a Firenze e coinvolgere tutti coloro che si occupano di scuola, non solo strettamente, come i dirigenti e gli insegnanti ma anche tutto quel grande mondo di persone che fanno ricerca, attività e anche fortissima innovazione. Didacta è la fiera dell’innovazione di questi eventi educativi. E il fatto che abbia luogo in Sicilia, a Catania, è molto chiaro: vogliamo essere il punto di riferimento per tutto il Mediterraneo di questa grande avventura che è rinnovare la scuola, trasformarla e trasformare il mondo. Questa è Didacta e questo è il mio ringraziamento a tutti coloro che ancora una volta sono stati capaci di innovare”.

La Tecnica della Scuola a Fiera Didacta Sicilia

La Tecnica della Scuola, nel campo dell’informazione scolastica da oltre 70 anni, è presente alla Fiera Didacta Sicilia, all’interno dello stand 13, per parlare delle novità del mondo della formazione dei docenti e degli studenti.

Le attività della Tecnica della Scuola a Fiera Didacta Sicilia, in duplice qualità di testata giornalistica e di ente di formazione accreditato dal MI, saranno molteplici. Nel nostro stand avranno luogo momenti formativi e d’approfondimento, con incontri e interviste a esperti di didattica e pedagogia e formatori.

In particolare, ogni giornata della fiera sarà dedicata ad un ambito specifico di forte interesse per docenti ed educatori: il 20 ottobre si aprirà con la didattica, il 21 ottobre si proseguirà con la pedagogia e il 22 ottobre si chiuderà con tematiche relative all’inclusione.

Come seguire tutti gli eventi della Tecnica della Scuola a Didacta Sicilia

Per non perdere nessun appuntamento organizzato dalla Tecnica della Scuola a Fiera Didacta Sicilia è stata creata una pagina apposita che contiene tutte le informazioni relative a ciò che avverrà nel nostro stand all’evento nel corso dei tre giorni.