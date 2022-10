Didacta Sicilia. Prove Invalsi anche per i docenti? L’intervista a Roberto Ricci – DIRETTA

A fiera Didacta Sicilia, La Tecnica della Scuola intervisterà Roberto Ricci, presidente Invalsi, che ci racconterà delle nuove sfide sul fronte della valutazione di sistema. Cosa cambierà alla luce del decreto 36, convertito in legge 79 del 2022? In che modo l’Invalsi supporterà la Scuola di Alta formazione? Potrebbe trovare la luce l’idea di estendere le prove Invalsi anche alla categoria docente come strumento di valutazione dei famosi percorsi di formazione incentivata?

Nulla è scontato, specie all’indomani della vittoria della destra alle elezioni del 25 settembre, a seguito di una campagna elettorale in cui alcuni esponenti di Fratelli d’Italia hanno più volte ribadito l’esigenza di trasferire le risorse dedicate all’Invalsi su altri fronti. Sarà così?

