Didacta Sicilia, si chiude domani l’edizione siciliana di Fiera Didacta Italia: gli eventi conclusivi

Si chiude domani (sabato 22 ottobre) la prima edizione siciliana di FIERA DIDACTA ITALIA, che ha fatto registrare un boom di presenze fra insegnanti, dirigenti scolastici, educatori, studenti e imprenditori a caccia delle ultime novità tecnologiche e formative, arrivati in fiera non solo dalle varie città e centri della Sicilia ma anche da altre regioni del Sud Italia.

Fra gli eventi in programma domani segnaliamo alle ore 10,00 nella Main Hall il convegno Raccontare la diversità in classe che si propone di discutere come affrontare i temi della diversità, uguaglianza e inclusione a scuola, partendo dal ruolo fondamentale delle istituzioni scolastiche nella promozione dei valori costituzionali condivisi contro le discriminazioni. Si discuterà degli strumenti, metodi e best-practices internazionali per costruire una scuola aperta alle differenze, in grado di favorire l’inclusione e il pieno sviluppo delle potenzialità di ogni studente. In collegamento Marco Palillo (Docente di sociologia, Scuola di Scienze Sociali, con delega a uguaglianza, diversità e inclusione dell’Università di Bradford). In sala Giuseppe Burgio (docente di Pedagogia di Genere all’Università “Kore” di Enna) e Beatrice Pasciuta (Prorettrice all’inclusione, pari opportunità e politiche di genere dell’Università di Palermo). Modera il convegno Anna Paola Concia, coordinatrice del Comitato organizzatore di Fiera Didacta Italia.

A seguire, alle ore 12,10 si terrà il convegno “Mettere al centro della scuola il bambino”. Mario Lodi a 100 anni dalla nascita, organizzato dal Comitato nazionale per le celebrazioni del centenario della nascita di Mario Lodi in collaborazione con INDIRE. Introduce e coordina Giovanni Biondi. Al termine del seminario sarà proiettato il documentario “Fuori dal recinto. Il maestro Mario Lodi”, diretto da Pamela Giorgi (Indire), presentato alla 58ma edizione del Pesaro Film Festival.

Nel pomeriggio alle ore 13.50 si aprirà il convegno “La nuova riforma degli ITS Academy”, organizzato da INDIRE e dalla DGOSVI del Ministero dell’Istruzione, in collaborazione con il coordinamento delle Regioni. Si parlerà dei punti distintivi della Legge di riforma del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore degli ITS Academy, del contributo degli ITS allo sviluppo delle competenze per la transizione ecologica e digitale prevista dalla Legge e dal Pnrr e di come sostenere l’aumento dei percorsi, previsti dai provvedimenti in atto, mantenendo la qualità.

La Tecnica della Scuola a Fiera Didacta Sicilia

La Tecnica della Scuola, nel campo dell’informazione scolastica da oltre 70 anni, è presente alla Fiera Didacta Sicilia, all’interno dello stand 13, per parlare delle novità del mondo della formazione dei docenti e degli studenti.

Le attività della Tecnica della Scuola a Fiera Didacta Sicilia, in duplice qualità di testata giornalistica e di ente di formazione accreditato dal MI, saranno molteplici. Nel nostro stand avranno luogo momenti formativi e d’approfondimento, con incontri e interviste a esperti di didattica e pedagogia e formatori.

In particolare, ogni giornata della fiera sarà dedicata ad un ambito specifico di forte interesse per docenti ed educatori: il 20 ottobre si aprirà con la didattica, il 21 ottobre si proseguirà con la pedagogia e il 22 ottobre si chiuderà con tematiche relative all’inclusione.

Come seguire tutti gli eventi della Tecnica della Scuola a Didacta Sicilia

Per non perdere nessun appuntamento organizzato dalla Tecnica della Scuola a Fiera Didacta Sicilia è stata creata una pagina apposita che contiene tutte le informazioni relative a ciò che avverrà nel nostro stand all’evento nel corso dei tre giorni.