Didattica a distanza, idee per la scuola dell’infanzia e primaria [VIDEO]

Da anni maestre di scuola materna e primaria sentono il bisogno di introdurre il discorso (riflessione e pratica) dell’uso digitale coi loro bimbi (3- 7/8 anni) che vivono in un mondo in cui i loro adulti (ab)usano di device (smartphone).

I più piccoli non sanno leggere e scrivere, stanno attraversando fasi di sviluppo psicologico e personale (identificazione, rapporto con la realtà spazio/tempo e con gli altri), problematiche con cui non è bene interferire favorendo uno sviluppo armonico (Gardner). La formazione di atteggiamenti chiave corretti propedeutici al digitale passa attraverso il gioco; in una fase successiva introdurremo robot e computer.

La seconda parte sarà dedicata alla fascia dagli 8 ai 10 anni: proposte di buone pratiche, idee per brevi ricerche, materiali, video per stimolare riflessioni, suddivisi per argomenti (razzismo, integrazione, cyber bullismo, parità di genere, educazione civica, uso del web…).

Il materiale e gli esempi divisi per temi, permettono stimoli, discussioni, riflessione, brevi ricerche visto anche il contrarsi dell’anno scolastico. Le proposte modulari sono ideali per una didattica in presenza e non.

Saranno svolti 2 incontri di 2 ore ciascuno per un totale di 4 ore

> Giovedì 16 aprile 2020 – dalle 16.00 alle 18.00

> Martedì 21 aprile 2020 – dalle 16.00 alle 18.00

A tutti gli iscritti ai webinar della rubrica “Educazione civica e cittadinanzza digitale”

IN OMAGGIO 2 E-BOOK

> IL MONDO DELLA RETE SPIEGATO AI RAGAZZI – Vol. 1 e 2 – Di Rodolfo Marchisio

I due ebook spiegano i temi del mondo della rete in modo semplice e divulgativo ai ragazzi e agli adulti meno esperti. Ricostruiscono una mappa completa della rete e dei suoi collegamenti all’educazione e alla scuola.