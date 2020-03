Didattica a distanza, ti soddisfa il lavoro che stai facendo? [VOTA IL SONDAGGIO]

La didattica a distanza è lo strumento previsto dal Ministero dell’Istruzione per sopperire alle scuole chiuse, o meglio, alla sospensione delle attività didattiche. Gli insegnanti che stanno adottando la didattica online sono soddisfatti?

Didattica online: vota il sondaggio su Facebook

Per comprendere la situazione relativa alla didattica online ed il grado di soddisfazione o meno dei docenti, La Tecnica della Scuola lancia un sondaggio sulla propria pagina Facebook in cui si chiede di esprimere un’opinione sulle attività di didattica a distanza portate avanti in queste settimane. Oltre a votare SI o NO, è possibile commentare nel caso si voglia motivare la risposta scelta.

Didattica a distanza: la pagina della Tecnica della Scuola

Ricordiamo che La Tecnica della Scuola ha aperto una pagina dedicata alla didattica a distanza: all’interno puoi trovare le esperienze di didattica online raccolte dalla redazione e contributi inviati dagli stessi lettori desiderosi di condividere il lavoro che si sta portando avanti.

La pagina presenta anche consigli utili a cura di Michele Maffucci, che ha realizzato tre webinar per illustrare le potenzialità di alcune piattaforme di didattica online.

