Didattica attiva: come insegnare “attivando” gli alunni e sviluppando in loro consapevolezza e motivazione

Didattica attiva: come insegnare “attivando” gli alunni e sviluppando in loro consapevolezza...

Insegnare non vuol dire solo tramettere il proprio sapere agli alunni, ma agire ad un livello più profondo, più umano. Gli studenti, proprio tra i banchi di scuola, si stanno sviluppando in quanto persone, si stanno conoscendo, stanno comprendendo quali sono i loro punti deboli. Come insegnare in un periodo così delicato? VAI AL CORSO

Un aspetto importante su cui i docenti devono essere preparati è la gestione dell’incertezza legata a eventuali cambiamenti nell’attenzione, negli interessi e nelle abitudini dovuti all’emotività.

I docenti devono anche tenere a mente che è importante sviluppare negli allievi competenze non solo strettamente legate alle discipline da apprendere ma anche emotive e metacognitive. L’obiettivo di questo tipo di strategie è rendere consapevoli gli alunni dei loro punti di forza e debolezza nello studio e nella vita sociale.

Tali metodologie risultano, per ciò stesso, capaci di sviluppare la motivazione ad apprendere, di orientare e di limitare i rischi di disagio scolastico.

Quali metodologie adottare?

Gli approcci che risultano funzionali in questo senso sono:

Didattica metacognitiva: sviluppo delle competenze metacognitive nella comprensione del testo, nella memoria, nel problem solving, nell’autoregolazione e nell’uso flessibile di strategie di studio efficaci;

sviluppo delle competenze metacognitive nella comprensione del testo, nella memoria, nel problem solving, nell’autoregolazione e nell’uso flessibile di strategie di studio efficaci; Didattica costruttivistica e lezione euristica: tecniche di apprendimento cooperativo, Inquiry Based Learning e questioning;

tecniche di apprendimento cooperativo, Inquiry Based Learning e questioning; Didattica centrata sullo sviluppo delle competenze: contenuti disciplinari volti alla costruzione di competenze ( UDA e prove autentiche ; studi di caso ; incident; osservazioni sistematiche ; autobiografie cognitive ; Episodi di Apprendimento Situato);

contenuti disciplinari volti alla costruzione di competenze ( e ; ; incident; ; ; Educazione socioemotiva: insegnare i contenuti disciplinari costruendo nel contempo intelligenza e competenze emotive negli allievi.

Tali metodologie sono capaci di attivare l’alunno, ma anche di aiutarlo ad acquisire fondamentali competenze emotive e relazionali, a ragionare sul suo modo di conoscere e di studiare, a usare il pensiero critico e a valorizzare il suo effettivo potenziale di crescita, che si esprime anche nei suoi personali interessi, talenti, passioni, attitudini, stili.

Il corso

Su questi argomenti il corso Metodologie attive e personalizzazione didattica, in programma dall'11 aprile, a cura di Giovanni Morello.

Il corso avrà una strutturazione prevalentemente laboratoriale e applicativa, con esercizi, simulazioni e studi di caso e proposte di sperimentazione in classe, con successivi scambi di feedback.

