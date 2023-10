Didattica, come renderla efficace? Efficace rispetto a cosa? Quali obiettivi porsi e come raggiungerli?

Didattica, come renderla efficace? Efficace rispetto a cosa? Quali obiettivi porsi e...

Una volta stabiliti i propri obiettivi didattici bisogna capire come effettivamente raggiungerli. Ma quali obiettivi porsi? Potrebbero essere molteplici, come presentare bene un argomento o riuscire a potenziare la preparazione di alcuni alunni.

Il problema è che spesso gli insegnanti, specie in Italia, non conoscono quelli che nei paesi anglosassoni sono ormai noti e condivisi come “Principi dell’istruzione” (Rosenshine, Merrill), “Fondamenti dell’insegnamento” (Bell), “Apprendimento visibile” (Hattie).

Sarebbe utile acquisire una prima conoscenza informata da evidenze riguardo:

gli atteggiamenti del docente che favoriscono un buon apprendimento

l’importanza della comunicazione verbale e non verbale in classe

la definizione e operazionalizzazione di un obiettivo didattico

l’attivazione delle preconoscenze

la presentazione degli argomenti

l’utilizzo dei feedback

il favorire un apprendimento significativo

l’utilizzo dei ripassi e delle ricapitolazioni.

Il percorso si articola in quattro moduli di due ore l’uno in un percorso che prevede:

1) problematizzazione;

2) modelli derivanti dalla ricerca;

3) indicazioni per una pratica efficace in classe;

4) discussione conclusiva e sintesi.

Modulo 1: Cornici mentali e gestione della classe.

Modulo 2: Obiettivi di apprendimento ed avvio della lezione.

Modulo 3: Migliorare la comunicazione del docente e l’interazione con gli allievi.

Modulo 4: Concludere la lezione e riflessioni finali.

Il corso

Su questi argomenti il corso Didattica efficace e apprendimento, a cura di Loto Montina, in programma dal 16 ottobre.

Il corso si sofferma in particolare su alcuni aspetti di pratica didattica di comprovata efficacia quali la definizione e la condivisione degli obiettivi di apprendimento, l’utilizzo della valutazione formativa e del feedback, come attivare strategie metacognitive, l’importanza delle preconoscenze ai fini di un apprendimento significativo, i ripassi, l’utilizzo degli organizzatori grafici e molte altre metodologie e approcci che tutti i docenti dovrebbero conoscere al fine di incrementare la propria efficacia in classe.

