Didattica digitale integrata, stanziati oltre 8 milioni di euro del PNRR

Il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha firmato un decreto che destina alle scuole oltre 8 milioni di euro del PNRR per investimenti nella didattica digitale integrata e nella formazione del personale scolastico alla transizione digitale.

Lo fa sapere il Ministero con un comunicato stampa appena pubblicato.

Il decreto ha come obiettivo la realizzazione di iniziative con reti di scuole in tutto il Paese, per rafforzare, sia negli studenti sia nei docenti, le competenze digitali e di innovazione.

Queste iniziative saranno realizzate secondo metodi e approcci laboratoriali innovativi co-progettati e, in base alle esperienze e alle attività didattiche e formative svolte, costituiranno documentazione sull’orientamento, sullo scambio e sulla conoscenza delle buone pratiche in tema di didattica digitale.

Il decreto contribuirà al raggiungimento del target europeo che prevede, entro il 31 dicembre 2024, la formazione di 650.000 tra dirigenti scolastici, docenti e personale amministrativo, l’attivazione di 20.000 corsi di formazione e il coinvolgimento di 8.000 istituzioni scolastiche.

“Investire nella tecnologia – ha commentato il Ministro Giuseppe Valditara – vuol dire investire nel futuro dei nostri ragazzi. Non bisogna aver paura della transizione digitale ma occorre saperla gestire, perché avrà un impatto sempre più profondo sulla società e sul mondo della scuola. Grazie a questa misura sarà realizzata una formazione diffusa degli insegnanti, che avranno a disposizione più risorse per l’utilizzo di strumenti adeguati a potenziare l’attività formativa”.