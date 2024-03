Didattica innovativa, come riuscire a stupire gli studenti usando le nuove tecnologie?

La didattica è in continua trasformazione. Ovviamente, si tratta di un ambito che non può non essere toccato dall’avvento delle nuove tecnologie. Cosa devono sapere i docenti? In che modo rendere le lezioni più “digitali” e “smart”? VAI AL CORSO

In un’era dove l’educazione si evolve rapidamente grazie alla tecnologia, risulta importante una guida essenziale per navigare nel mondo delle risorse didattiche digitali. Esplorando l’intersezione tra tecnologia e apprendimento, il corso offre un percorso formativo per trasformare l’esperienza educativa attraverso l’interattività. La partecipazione attiva dello studente, l’adattabilità ai diversi stili di apprendimento, il feedback immediato, la motivazione e il coinvolgimento, sono i pilastri fondamentali dell’azione formativa.

Attraverso un mix di teoria e pratica, è bene riuscire a creare risorse didattiche che non solo stupiscono e coinvolgono gli studenti, ma che sono anche altamente efficaci nel sostenere e arricchire il loro percorso di apprendimento. Questo può servire a rafforzare la comprensione e l’abilità nell’uso di strumenti web avanzati e nella progettazione di attività didattiche innovative che includono l’uso di giochi educativi, video, escape room virtuali, e molto altro.

Punti tematici

Produzione di contenuti didattici dinamici orientati al web: uso di Google Site ed applicativi web

Realizzazione di ebook attraverso Google Presentazioni

Usare Canva nella didattica

produrre: Infografiche, Mappe mentali, Copertine per ebook, libri cartacei e riviste, Calendari, Poster, Layout per documenti, Volantini, Contenuti per social network.

integrazione di Canva con i principali sistemi di gestione dell’apprendimento

Realizzare ausili didattici che sfruttano la tecnica dell’escape room virtuale (Google Form, Google Site e Genially)

Montaggio video – software e tecniche rapide per gestire la produzione di video didattici mediante software gratuiti

Produzione di documentazione scientifica integrando IoT (analisi dati provenienti da sensori) e applicativi Google

Strategie di ricerca web delle informazioni per la produzione di documenti didattici.

Il corso

Su questi argomenti il corso Creare materiali didattici innovativi, in programma dal 3 aprile, a cura di Michele Maffucci.

Il percorso rappresenta una guida utile per chiunque desideri portare un tocco dinamico all’insegnamento, preparando gli studenti per un futuro in un mondo sempre più digitale.

Preparati con La Tecnica della Scuola

La Tecnica della Scuola, oltre a webinar, percorsi in e-learning, certificazioni e corsi rivolti alle scuole organizza corsi di preparazione ai concorsi come il corso di preparazione al concorso Ds di 30 ore articolato in 8 moduli che affronta in modo esaustivo gli argomenti del programma dell’esame, destinato a docenti, aspiranti dirigenti e dirigenti in servizio.

