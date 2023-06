Didattica per competenze, cosa devono sapere i docenti in merito? Quali sviluppare negli alunni?

Didattica per competenze, cosa devono sapere i docenti in merito? Quali sviluppare...

Cosa è la didattica per competenze? Cosa c’è da sapere in merito e come applicare nel concreto i dettami di questo modo di fare didattica? Cosa c’entrano le competenze trasversali? Ecco alcuni spunti per progettare e valutare attività che hanno a che fare con esse. VAI AL CORSO

Non bastano le conoscenze, occorre anche saperle agire nella realtà. Per questo la didattica ha elaborato metodi d’insegnamento che facilitino il lavoro dell’insegnante – e gli diano maggiore soddisfazione – nell’aiutare i propri allievi a sviluppare competenze trasversali. Cioè sviluppare l’attitudine a “stare al mondo”, ovvero ad assumere i comportamenti sani e capaci di condurli dove vogliono, senza farsi trascinare dalla corrente. Nei rapporti con gli altri, nel risolvere i problemi in autonomia, nella lettura del contesto, nell’elaborare un proprio metodo di studio, occorre utilizzare competenze trasversali.

Lavorare per competenze è ciò che la legge chiede agli insegnanti. I programmi ministeriali non esistono più da molti anni. Gli insegnanti sono liberi di insegnare le discipline come vogliono, secondo scienza e coscienza. L’unico vincolo è contenuto nelle Linee guida, declinate per l’appunto in termini di competenze, che gli studenti dovranno possedere via via, al termine del primo biennio, del secondo biennio e del quinto anno.

Ogni contenuto, che sia la prima rivoluzione industriale o il rispetto delle regole, può essere compreso a pieno solo se affrontato in modo trasversale, ovvero dal punto di vista di più discipline diverse. La norma che ha introdotto il nuovo esame di Stato, probabilmente voleva proprio spronarci a lavorare per competenze. Infatti ha previsto di avviare il Colloquio alla maturità chiedendo al candidato di interpretare un’immagine, o altro materiale, e collegarlo al maggior numero di discipline studiate.

Saper fare collegamenti fra discipline diverse è la regina delle competenze trasversali. Dà soddisfazione, è motivante e rende più intelligenti.

