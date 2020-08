Didattica speciale e disturbi del comportamento. Come gestire un alunno difficile

Un’efficace definizione di didattica speciale è la seguente: la didattica speciale corrisponde all’”arte” di istruire le persone che incontrano difficoltà nello svolgimento della vita familiare, scolastica e sociale, per renderle autonome nel pensiero e nell’azione (cit. Miriam Pertica in Didattica generale, di Mario Gennari, Bompiani editore).

Didattica e pedagogia speciale

La didattica speciale (che peraltro in questa chiave è intesa anche come pedagogia speciale), cioè, si pone l’obiettivo di rendere le persone con difficoltà in grado, in qualche modo, di pensare e di agire in ambito familiare, scolastico, sociale. Questo dunque è il compito del docente che abbia a che fare con alunni difficili, affetti da disturbi del comportamento, difficoltà di apprendimento, iperattività e quant’altro. È una didattica difficile, la didattica speciale, che comporta un lavoro impegnativo, molta pazienza, un approccio metodico ma flessibile nel contempo, grande motivazione e un assetto vario di competenze. E naturalmente è una didattica personalizzata, che necessita interventi mirati sulle specifiche esigenze apprenditive del singolo alunno; e più d’ogni altra è una didattica di team, che richiede l’approccio collaborativo e integrato di tutti i docenti, ognuno secondo il proprio ruolo e le proprie competenze, con una strategia comune che persegua gli stessi obiettivi o comunque obiettivi complementari.

Riconoscimento del problema

La gestione di una situazione complessa, che sia individuale o relativa all’intera comunità classe, richiede innanzitutto un’adeguata capacità di decodifica e riconoscimento del problema. In altri termini, il docente prima di tutto deve distinguere tra una difficoltà temporanea, un disturbo congenito o una vera e propria patologia, così da attivare le risposte adeguate e i canali giusti, ricorrendo eventualmente a uno specialista per una diagnosi.

Risposta

Fatto questo e a prescindere dalla gravità del problema in questione (che nei suoi aspetti estremi vedrà comunque l’intervento di un docente di sostegno), ogni educatore, qualunque sia il ruolo o la disciplina di appartenenza, dovrà potere fare riferimento a una sorta di protocollo di risposta comunicativo-relazionale a una situazione problematica, una buona prassi che diventi metodologia attiva, tale che si possa arginare un comportamento scorretto di un alunno e del gruppo classe o che lo si possa prevenire al primo segnale. Ma un comportamento è misurabile? Sì, e con esercitazioni guidate se ne acquisisce la competenza.

